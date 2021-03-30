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Necmettin Nursaçan kimdir kaç yaşında ve nereli? Necmettin Nursaçan korona mı oldu? İşte sağlık durumu

30.03.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, koronavirüs teşhisi ile hastaneye kaldırıldı. Uzun yıllar Kayseri İl Müftülüğü de yapan 79 yaşındaki Necmettin Nursaçan, geçtiğimiz günlerde yüksek ateş ve baş ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Yapılan COVID-19 testinin pozitif çıkması ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Necmettin Nursaçan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Necmettin Nursaçan kimdir kaç yaşında ve nereli? Necmettin Nursaçan korona mı oldu? İşte sağlık durumu

Necmettin Nursaçan’ın, yüksek ateş ve baş ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede akciğer filmi ve kalp kontrolünden geçtikten sonra, hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Yapılan testler sonucunda COVID teşhisi konan Necmettin Nursaçan, bu haberle sevenlerini üzdü.

NECMETTİN NURSAÇAN SAĞLIK DURUMU

Uzun yıllar Kayseri İl Müftülüğü yapan ve Türkiye'nin sevilen isimlerinden olan 79 yaşındaki Necmettin Nursaçan yaş haddinden dolayı aşı olmasına rağmen Covid19 testi pozitif çıkarak şehir hastanesinde tedavi altına alındı. Dün akşam saatlerinde baş ağrısı ve ateş şikayetiyle hastaneye başvuran Necmettin Nursaçan'ın yapılan test sonucu pozitif çıktı.

Nursaçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Akciğer filmi ve kalp kontrolünden geçen Necmettin Nursaçan'a şehir hastanesinde tedavi uygulanırken, Covid19 testinin pozitif çıkması sevenlerini üzdü.

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NECMETTİN NURSAÇAN KİMDİR?

1942 yılında Hacılar Kayseri’de doğmuş olan Necmettin Nursaçan, ömrünü din hizmetlerine adamış ender kişilerden biridir. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nden mezun olmasının ardından Kayseri Müftülüğü'ne atanmıştır. 2005 yılında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atanmış ve 2007 yılında emekli olmuştur. Necmettin Nursaçan, evli ve beş çocuk babasıdır. Necmettin Nursaçan hocanın birçok makale ve tercüme eserleri yayınlanmıştır.

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50 yılı aşkın bir süredir din hizmetlerinde bulunan Nursaçan; fahri vaiz, imam hatip, Kuran kursu müdürü, merkez vaizi, il müftüsü ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olmak üzere din hizmetinin her kademesinde görev almıştır. Farklı görevler yapmış olmasına rağmen Nursaçan vaaz ve irşat hizmetleri ile tanınmış, son devrin en önemli hatiplerinden biri olarak kabul edilmiştir. Başarılı bir de müftülük dönemi geçiren Necmettin Nursaçan, bu dönemde sadece din hizmetleri ile yetinmemiş, sosyal ve kültürel etkinlikler dâhil her türlü aktivitenin içerisinde de yer almıştır.

Necmettin Nursaçan, Kanal 7 ekranında “Necmettin Nursaçan’la Sohbetler” programını yapmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kanal 7

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