Necmettin Nursaçan kimdir kaç yaşında ve nereli? Necmettin Nursaçan korona mı oldu? İşte sağlık durumu

Necmettin Nursaçan’ın, yüksek ateş ve baş ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede akciğer filmi ve kalp kontrolünden geçtikten sonra, hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Yapılan testler sonucunda COVID teşhisi konan Necmettin Nursaçan, bu haberle sevenlerini üzdü.

NECMETTİN NURSAÇAN SAĞLIK DURUMU

Uzun yıllar Kayseri İl Müftülüğü yapan ve Türkiye'nin sevilen isimlerinden olan 79 yaşındaki Necmettin Nursaçan yaş haddinden dolayı aşı olmasına rağmen Covid19 testi pozitif çıkarak şehir hastanesinde tedavi altına alındı. Dün akşam saatlerinde baş ağrısı ve ateş şikayetiyle hastaneye başvuran Necmettin Nursaçan'ın yapılan test sonucu pozitif çıktı.

Nursaçan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Akciğer filmi ve kalp kontrolünden geçen Necmettin Nursaçan'a şehir hastanesinde tedavi uygulanırken, Covid19 testinin pozitif çıkması sevenlerini üzdü.

NECMETTİN NURSAÇAN KİMDİR?

1942 yılında Hacılar Kayseri’de doğmuş olan Necmettin Nursaçan, ömrünü din hizmetlerine adamış ender kişilerden biridir. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nden mezun olmasının ardından Kayseri Müftülüğü'ne atanmıştır. 2005 yılında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atanmış ve 2007 yılında emekli olmuştur. Necmettin Nursaçan, evli ve beş çocuk babasıdır. Necmettin Nursaçan hocanın birçok makale ve tercüme eserleri yayınlanmıştır.