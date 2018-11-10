Necmettin Özçelik: Atatürk'ün savaştığı hasımları bile cenazesine geldi

Fotoğrafın Tamamı programında Ahu Özyurt'un sorularını yanıtlayan, arşivci ve araştırmacı Necmettin Özçelik, 10 Kasım 1938 Saat 09.05 sonrası yaşananları anlattı.

"İSTANBUL'DA İZDİHAMDA 11 KİŞİ ÖLDÜ"

"26 Eylül'de Atatürk'ümüzün durumunun kötüleşmesinin ardından İstanbul'a Dolmabahçe Sarayı çevresine yüzlerce kişi toplanmıştı. Ekim ayında kısmen bir iyileşme oldu ama 10 Kasım'da vefat haberi geldi. Sarayın önündeki bayrak yarıya indirilince İstanbul'da toplanan yüzbinlerce kişi onun vefat ettiğini anladı. 16-17-18 Kasım'da Saray'ın Muayede salonunda 300 bin kişi ziyaret ediyor. 17 Kasım akşam üstü kalabalıklar artıyor ve bir panik yaşanıyor. O sırada içinde Ermeni ve Yahudi vatandaşlarımızın da olduğu 11 kişi izdihamda hayatını kaybediyor." diyerek anlatan Özçelik, 19 Kasım günü naaşın Sarayburnu'na getirilmesinin 4 saat sürdüğüne dikkat çekti.

Sputnik'te yer alan habere göre; Özçelik şöyle devam etti:

"Denizde yapılan törene donanmamız ve altı ülkeden gemiler katıldı. Sarayburnu'ndan Kocaeli'ne gönderildi, oradan trene bindirildi. Gittiği her yerde yüzlerce binlerce vatandaş, saatlerce o trenin geçişini bekledi. Vatandaşın sevgisi de üzüntüsü de çok büyüktü".