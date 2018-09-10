HABER

NECMİ AMCA MEME KANSERİNİ YENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 10:12 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Buse ÖZEL- Doğanay YAVUZ/İSTANBUL DHA 73 yaşındaki Necmi Eren 2 yıl önce memesinde bir kitle fark etti ve doktora gitti.

Haber-Kamera: Buse ÖZEL- Doğanay YAVUZ/İSTANBUL DHA
73 yaşındaki Necmi Eren 2 yıl önce memesinde bir kitle fark etti ve doktora gitti. Birçok yerde tahliller yapıldı ancak kimsenin aklına bunun bir meme tümörü olabileceği gelmedi. Kitle 9 x 9 santimetre büyüklüğüne ulaşana kadar da teşhis konulamadı. Tanı, kitle tüm memeyi kapladıktan sonra konulabildi.
Necmi Eren, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Velidedeoğlu ve ekibi tarafından ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu. Doç. Dr. Velidedeoğlu, ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie ile tüm dünyanın öğrendiği BRCA-1, BRCA-2 geninin erkeklerde de olabildiğini ve bu genin meme kanserine neden olabildiğini söyledi. Necmi Eren ise "Kimse 'Ben erkeğim, benim başıma gelmez' demesin" diyerek tüm erkeklere uyarılarda bulundu.
Hastanın memede sertlik, meme başında şişlik, meme başında çökme ve cilt derisinde kızarıklık, renk değişikliği şikayetleri ile geldiğini söyleyen Doç. Dr. Velidedeoğlu, hastanın ameliyat öncesi kemoterapi tedavisi gördüğünü belirtti.

MEME DOKUSUNUN YERİNE SIRTINDAN DOKU NAKLEDİLDİ
Doç. Dr. Velidedeoğlu, meme kanseri olan erkek hastanın durumunu şöyle anlattı:
"Hastanın lokal ileri denilen meme kanseri olduğu görülmüştü. Tümörün kemoterapi sonrası 5 santimetreye kadar gerilediğini gördükten sonra kendi onkoloji konseyimiz ile ameliyata karar verdik. 10 gün önce de hastanın tüm memesini ve koltuk altı lenf bezlerini kapsayacak şekilde mastektomi dediğimiz ameliyatı gerçekleştirdik. Kemoterapiye kısmen yanıt aldığı için tümör yine büyüktü ve erkekte de meme dokusu çok az olduğu için kenarlara doğru da yine yaygın olduğu için oluşan boşluğu da hastanın sırtından aldığımız cilt dokusu ile doldurma yöntemine başvurduk."

"MEME KANSERİ VAKALARININ SADECE YÜZDE 1'İ ERKEK"
Türkiye'de ve dünyada meme kanserinin erkeklerde çok az görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Velidedeoğlu, "Yurtdışı verilerine bakarsak meme kanseri vakalarının erkeklerde görülme sıklığı yüzde 0,5 ile yüzde 1 arasında değişiyor. Bu rakam Afrika'da yüzde 6'lara kadar yükselmekte. Bunun sebebi ise Afrika gibi ülkelerde karaciğerin enfeksiyon hastalıklarının daha sık görülmesi ve bunun da östrojen değişikliğine yol açması" dedi.

"ERKEKLER DOKTORA DAHA GEÇ BAŞVURUYOR O YÜZDEN SAĞKALIM SÜRESİ DAHA KÖTÜ"
Doç. Dr. Velidedeoğlu, erkek ve kadınlarda hastalığın iyileşme beklentisinin aynı olduğunu ancak erkeklerin doktora daha geç başvurması ya da daha geç tanı alması nedeniyle sağkalım oranlarının kadınlardan daha düşük olduğunu söyledi.
Meme kanseri olan erkeklerin aile bireylerinde de meme kanseri görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Velidedeoğlu, diğer aile bireylerinin de Angelina Jolie ile ünlenen BRCA-1, BRCA-2 genleri açısından tetkik edilmesi gerektiğini açıkladı.

"KİMSE 'BEN ERKEĞİM BU BENİM BAŞIMA GELMEZ' DEMESİN"
Yaklaşık 2 yıl önce memesinde kitle hissettiğini söyleyen Necmi Eren ise yaşadıklarını şöyle anlattı: "Başka bir ilacın yan etkisi olduğunu sanmıştık. O yüzden üzerinde fazla durmadık. Bu nedenle de geç kaldık. Bu sene Mart ayında hastanelere müracaat ettik. Ondan sonra ameliyata karar verildi. Çok şükür Doç. Dr. Mehmet Velidedeoğlu bizi sağlığımıza kavuşturdu. Kimse 'Ben erkeğim. Ben de bu hastalık olmaz diye düşünmesin.' Herkes kendi doktoru olup kendini kontrol etmeli. İnsan kurtulunca da ikinci bir yaşama kavuşuyor. Bu işte moral çok mühim. Ben hiç moralimi bozmadım."

Görüntü Dökümü:
- Doç. Dr. Mehmet Velidedeoğlu ile röportaj
- Hasta Necmi Eren ile röportaj
- Hasta ve doktor muayene detayları, yürüyüş detayları

PARTNERÇanakkale'de 'son Troyalı'nın iskeleti bulundu!Çanakkale'de 'son Troyalı'nın iskeleti bulundu!
İçişleri Bakanlığı: 2'si sözde üst düzey, 35 terörist öldürüldüİçişleri Bakanlığı: 2'si sözde üst düzey, 35 terörist öldürüldü
İmam Abdullah Zaviyesi, gözyaşları eşliğinde taşındıİmam Abdullah Zaviyesi, gözyaşları eşliğinde taşındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

İlginizi Çekebilir

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var

Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var

Bedelli askerlikte yeni gelişme!

Bedelli askerlikte yeni gelişme!

On Numara sonuçları 10 Eylül, 840. hafta çekiliş sonuçları

On Numara sonuçları 10 Eylül, 840. hafta çekiliş sonuçları

FETÖ'nün firari sanığı Soner Cesur'un 305 baş Holstein ırkı canlı hayvanı satılıyor

FETÖ'nün firari sanığı Soner Cesur'un 305 baş Holstein ırkı canlı hayvanı satılıyor

Hatay sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Hatay sınırına askeri sevkiyat sürüyor

İçişleri Bakanlığı: 2'si sözde üst düzey, 35 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: 2'si sözde üst düzey, 35 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.