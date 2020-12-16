Necmi İlhan açıkladı: İki daireyi halıyla birleştirip halay çekerek virüs bulaştırmışlar

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüse karşı hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını çeşitli yöntemler ile delenlere ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. İlhan, vatandaşların bir kısmının sokağa çıkma kısıtlamasını delmek için her yolu denediğini belirterek, "Maalesef vatandaşlarımızın bir bölümü yasakları delmek için her yolu deniyor. Hiçbir işi olmadığı halde hastaneden doktor randevusu alarak, 'hastanede randevum var' diyerek hastaneye gitmeye çalışanlar, kendilerini acil hasta gibi gösterenler gibi maalesef böyle olumsuz uygulamalar var. Bu kişiler sağlık sistemini de meşgul ediyorlar, doktor randevusu alıyorlar gelmiyorlar, dışarıya çıkmak için sadece bunu kullanıyorlar. Çok az sayıda olsa da bunun doğru olmadığını bir kez daha hatırlatmak gerekiyor" dedi.

'MARKETE GİDİP, 3 SAAT GELMEYENLER VAR'

Prof. Dr. İlhan, bazı insanların ise yasağı delmek için market alışverişini bahane ettiğini belirterek, "Bunun yanında, 'markete gidiyorum' diye çıkıp, 3 saat marketten gelmeyen, ara sokaklarda dolaşan vatandaşlarımız var. Hepimiz dışarıya çıkmak istiyoruz, hepimiz çok yorulduk, sıkıldık; ama böyle şeyleri yapmamamız gerekiyor. Yasakları delmek için fırsat kollamak yerine, 'kurallara nasıl uyarız daha' diye fırsat kollamak daha doğru bir yaklaşım olacak" ifadelerini kullandı.