Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?

Giyilebilir teknolojinin en hızlı şekilde, hayatımıza entegre olmuş ürünü ise akıllı saatler. Peki neden bu saatleri kullanmalıyız diyorsanız bu yazı aklınızdaki tüm sorulara cevap verecek.
Tasarım:
Önce tasarımdan başlayalım, ilk dijital saatleri hatırlayın, daha kaba ve estetik olmayan görünüşleri vardı özellikle de sürekli spor giyinen biri değilseniz pek kullanışlı olmuyordu. Tahmin edersiniz ki teknolojinin gelişimi ile birlikte tasarımlar da gelişti. Hem spor hem de şık kıyafetleriniz ile akıllı saatleri kombinlemek artık mümkün. Tasarım trendlerini de yakından takip eden Huawei, minimalist estetik tasarımından esinlenen HUAWEI WATCH GT 2 Serisi’ni çıkardı. Çerçevesiz görüş oluşturmak için yüksek kaliteli 3D cam yüzü birleştirerek, klasik tasarım tarzını yakaladı.
Spor:
Spora ilgi duyan veya düzenli spor yapan biriyseniz, akıllı saatlerin spor hayatınız için önemini çoktan keşfetmişsinizdir. Nabzınızı düzenli kontrol etmek, yaktığınız kaloriyi görebilmek spor yapanlar için hem gereklilik hem de büyük bir motivasyon. Öncü teknoloji şirketi Huawei, HUAWEI WATCH GT 2 Serisi ile öncü olmaya devam ediyor ve 85’i özel olmak üzere 100 farklı egzersiz modu ile karşımıza çıkıyor. İster sporu yeni hayatınıza sokuyor olun isterseniz de düzenli spor yapan biri olun, farklı egzersiz programlarını takip etmek, işinizi çok kolaylaştıracak.
Uyku:
Eşimizden, ailemizden hep duyarız onun uykusu çok ağırdır veya çıt çıksa uyanır laflarına. Peki gerçekten ağır mı uyuyorsunuz veya uykunuz çok mu hafif? Bunun nedeninin ne olduğunu biliyor musunuz? Yatağınızın rahat olmamasından, odaya giren ışığa kadar birçok sebebi olabilir ama önemli olan vücudunuzun ihtiyacı olan uykuyu alabilmek. Bunu da ancak teknoloji yardımı ile takip ederek, bilinçli bir şekilde düzenleyebiliyoruz. HUAWEI WATCH GT 2 Serisi’nin uyku takibi size bu imkanı sağlıyor. Uyku takibi, sizin uyuduğunuz süre içerisinde, siz fark etmeden ne kadar uyandığınız, ne kadar derin, ne kadar hafif uyuduğunuzun takip edilmesi demek. Belki de yataktan yorgun kalkmalarınızın sebebi verimli uyuyamıyor olmanız. HUAWEI TruSleepTM 2.0 ile, HUAWEI WATCH GT 2 Serisi size dinlenme önerileri sunarken, 6 yaygın uyku türünü bilimsel olarak izler ve teşhis eder. Siz uyurken saatiniz kalp atışınızı izler, nefes alıp vermenizi analiz eder ve uyku kalitenizi puanlar. Bu sayede uykunuzu takip edebilir, kendinizi analiz edebilirsiniz.
Kandaki Oksijen Doygunluğu; SpO2:
Son olarak da, aslında çok önemli olan ama farkındalığımızın düşük olduğu bir konu, kandaki oksijen seviyemiz. Normal koşullar altında, sağlıklı bir insanın kan oksijen doygunluğu seviyesi 90 ile 100 arasında olmalıdır. SpO2 seviyesi normalin altındaysa, dokular oksijen ile beslenemez ve bu durum bir çok hastalığın habercisi olabilir. HUAWEI WATCH GT 2 Serisi’nin SpO2 sensörü sayesinde kandaki oksijen seviyenizi ölçebilirsiniz Bu sayede de kendinizi kontrol altında tutabilir, sorunlar çıkmadan önlemlerinizi alabilirsiniz.
Gündelik hayatınıza entegre ettiğinizde, HUAWEI WATCH GT 2 Serisi, Bluetooth çağrısı, cihaz içi Müzik, Mesaj Bildirimi gibi özellikleri ile de sizin kişisel asistanınız gibi olacak ve alıştıktan sonra asla vazgeçemeyeceksiniz.