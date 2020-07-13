Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?

Giyilebilir teknolojinin en hızlı şekilde, hayatımıza entegre olmuş ürünü ise akıllı saatler. Peki neden bu saatleri kullanmalıyız diyorsanız bu yazı aklınızdaki tüm sorulara cevap verecek.

Tasarım:

Önce tasarımdan başlayalım, ilk dijital saatleri hatırlayın, daha kaba ve estetik olmayan görünüşleri vardı özellikle de sürekli spor giyinen biri değilseniz pek kullanışlı olmuyordu. Tahmin edersiniz ki teknolojinin gelişimi ile birlikte tasarımlar da gelişti. Hem spor hem de şık kıyafetleriniz ile akıllı saatleri kombinlemek artık mümkün. Tasarım trendlerini de yakından takip eden Huawei, minimalist estetik tasarımından esinlenen HUAWEI WATCH GT 2 Serisi’ni çıkardı. Çerçevesiz görüş oluşturmak için yüksek kaliteli 3D cam yüzü birleştirerek, klasik tasarım tarzını yakaladı.

Spor:

Spora ilgi duyan veya düzenli spor yapan biriyseniz, akıllı saatlerin spor hayatınız için önemini çoktan keşfetmişsinizdir. Nabzınızı düzenli kontrol etmek, yaktığınız kaloriyi görebilmek spor yapanlar için hem gereklilik hem de büyük bir motivasyon. Öncü teknoloji şirketi Huawei, HUAWEI WATCH GT 2 Serisi ile öncü olmaya devam ediyor ve 85’i özel olmak üzere 100 farklı egzersiz modu ile karşımıza çıkıyor. İster sporu yeni hayatınıza sokuyor olun isterseniz de düzenli spor yapan biri olun, farklı egzersiz programlarını takip etmek, işinizi çok kolaylaştıracak.