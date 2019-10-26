HABER

"Neden annelerin çocukları yanında değil?"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 18:24 | Son Güncelleme

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: - "(Diyarbakır anneleri) Neden annelerin çocukları yanında değil? Okul çağındaki çocuklar neden götürülüp teröre katıldı? Çocuk işçiliği konusunda cümle kuran sendika var. Peki neden çocukların terörizme katılması konusunda cümle kurmuyor?" - "(Barış Pınarı Harekatı) Bu, son derece yerinde bir adımdır çünkü coğrafyanın huzur bulması, orada yapmak istedikleri mühendisliğin başarısız olmasına bağlı yoksa bu coğrafyanın huzur bulma ihtimali yok"

DİYARBAKIR (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ilişkin, "Neden annelerin çocukları yanında değil? Okul çağındaki çocuklar neden götürülüp teröre katıldı? Çocuk işçiliği konusunda cümle kuran sendika var. Peki neden çocukların terörizme katılması konusunda cümle kurmuyor?" dedi.

Yalçın, Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen Eğitim-Bir-Sen 10. Bölge Toplantısı ve Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, binlerce çocuğun kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

Elleri kalem tutması gereken çocukların dağa kaçırıldığını ve ellerine silah verildiğine dikkati çeken Yalçın, Diyarbakır annelerinin çığlıklarını önemsediklerini ifade etti.

Annelerin 3 Eylül'de oturma eylemi başlattığına değinen Yalçın, şunları kaydetti:

"Neden annelerin çocukları yanında değil? Bu okul çağındaki çocuklar neden götürülüp teröre katıldı? Çocuk işçiliği konusunda durmadan cümle kuran sendika var. Peki neden çocukların terörizme katılması konusunda cümle kurmuyor? Neden gelen talimata göre okulları boykot ediyor? Neden yakılan okullara, karne günü okullara molotofkokteyli atılmasına ses çıkarmıyor? Neden HDP'nin önündeki anneleri ziyaret etmiyorlar?"

- "Bu, son derece yerinde bir adımdır"

Türkiye'nin huzuru temin etmeye yönelik her türlü hareketini desteklediklerini vurgulayan Yalçın, ülkenin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini anlattı.

Harekatın önemine dikkati çeken Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu, son derece yerinde bir adımdır çünkü coğrafyanın huzur bulması, orada yapmak istedikleri mühendisliğin başarısız olmasına bağlı yoksa bu coğrafyanın huzur bulma ihtimali yok. Türkiye, bu süreçte bir onur mücadelesi, coğrafi açıdan bir huzur mücadelesi veriyor. İsrail'de bir gazete manşet atıyor: '6 yılda yaptığımız hazırlık 6 günde gitti' diyor. Buranın da içinde bulunduğu zeminin alınması için yüz yıldır gayret gösteriliyor. Türkiye, bu oyunu bozarken orada varlık mücadelesi verip güvenli bölge, tampon bölge temin ederek ülkemize sığınmış kardeşlerimizi yeniden oraya aktararak kendi ülkesinin toprak bütünlüğünü sağlamaya çalışırken içeride kafa bozan tipler var.

Bunları anlıyoruz. Bu ülkenin aydın kılıklı hainleri var. Adı aydın ama o aslında bir lejyoner, beslemedir."

Toplantıya çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerini temsilen Ayşegül Biçer ile Türkan Mutlu da katılarak teşekkür konuşması yaptı.

PARTNERAyıların cinsel organını kesip...Ayıların cinsel organını kesip...
YPG/PKK’lı teröristlerden TSK unsurlarına taciz ateşiYPG/PKK’lı teröristlerden TSK unsurlarına taciz ateşi
Ankara Barosu Başkanı, silah düzenlemesini değerlendirdiAnkara Barosu Başkanı, silah düzenlemesini değerlendirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ali yalçın Diyarbakır Memur Sen

En Çok Okunan Haberler

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bedelli sonrası tepki çeken sözlere açıklama geldi

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Bahçeli'den çok sert açıklama: Namertliktir

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Rusya'dan ABD'ye şok suçlama!

Rusya'dan ABD'ye şok suçlama!

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

Erdoğan ile İmamoğlu cuma namazını yan yana kıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MSB duyurdu! PKK/YPG'den Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı

İBB satışa çıkardı, vatandaş park istedi

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

'Kırk surat' Diyarbakır'da yakalandı!

'Kırk surat' Diyarbakır'da yakalandı!

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu! 83 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu!

FETÖ operasyonunda yakalananlar arasında 'finans sorumlusu' da var!

Operasyonda yakalananlar arasında o da var!

Van'da terör operasyonu! PKK'ya 'Kıran' darbesi

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.