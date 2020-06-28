Neden bu kadar çok sallanıyoruz? Prof. Dr. Süleyman Pampal ve Prof. Dr. Şükrü Ersoy Marmaris depremini değerlendirdi

Son dakika haberi! Muğla'da 5.2 büyüklüğünde depremin ardından deprem uzmanları Prof. Dr. Süleyman Pampal ve Prof. Dr. Şükrü Ersoy çok önemli uyarılarda bulundu.

NEDEN BU KADAR ÇOK SALLANIYORUZ?

Prof. Dr. Süleyman Pampal'ın konuşması şöyle:

"Türkiye'nin zaten aktivitesi çok yüksek. Bazen böyle bir zaman aralığında oldukça fazla deprem olabilir. Zaman zaman bu sıklık azalabilir ama genel anlamda Türkiye'nin aktivitesi böyle. Türkiye'de o kadar çok fay sistemi var ki... İşte Kuzey Anadolu fayının üzerinde geçen haftalarda Yedisu yani Karlıova-Erzincan arasındaki birtakım faylarda, Yedisu fayı kırılmadı, o kırılırsa daha büyük yıkıcı deprem bekliyoruz. Ama Kargapazar-Elmalı fayları kırıldı. Bu Kuzey Anadolu fayının üzerindeydi. Daha Doğuda Van Özalp'da civarında meydana geldi. O daha farklı bir deprem."

Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıklamaları şöyle:

"Buralar 30-40 yıl çalıştığım bölgeler. Kara üzerindeki fayları da zaten çizmiştim. Şimdi şöyle bir tuhaflık var. Bu kadar derinde görünüyor ama kara üzerinde görünüyor. Ya Merkez üslerinde bir yanlışlık var ya da bu derinlikte kara üzerinde bir deprem olmaz. Çünkü kabuk kalınlığını biliyoruz. Ancak bu yitim zonu dediğimiz Girit'in güneyindeki dalma batma zonunda bu kadar derin depremler olabilir. Ya da orada meydana gelmiştir. Merkez üssü yukarısı görünüyor.