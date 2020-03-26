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Neden bu kadar çok ünlü koronavirüse yakalandı?

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2020 11:51 | Son Güncelleme

Koronavirüs dünya genelinde yaklaşık 500 bin kişiye bulaşmış durumda. Evrimsel biyolog Carl Bergstrom “neden bu kadar çok ünlü isim virüse yakalanıyor” sorusuna yanıt verdi. Bergstrom ünlülerin çoğumuza göre daha fazla etkileşim içinde olmasından dolayı koronavirüs kapma risklerinin daha yüksek olduğunun altını çizdi.

Neden bu kadar çok ünlü koronavirüse yakalandı?

Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 20 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

İlk olarak 2019’un son günlerinde görülen virüs bugün yaklaşık 500 bin insana bulaşmış durumda.

Peki neden bu kadar çok ünlü ismin koronavirüs testi pozitif çıkıyor? Fast Company bu soruyu evrimsel biyolog Carl Bergstrom’a sordu.

Washington Üniversitesi’nden görev alan Bergstrom ünlülerin çoğumuza göre daha fazla etkileşim içinde olmasından dolayı koronavirüs kapma risklerinin matematiksel olarak daha yüksek olduğunun altını çizdi.

Bergstrom teorisini şu ifadeler ile savundu:

“Ünlü isimler daha fazla seyahat ediyorlar ve daha fazla insanla daha fazla birebir etkileşime geçiyorlar. Hastalık ağ modellerine göre enfeksiyon, yüksek bağlantılı noktalarda erken dönemlerde meydana geliyor ve zirveye ulaşıyor.”

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ünlüler koronavirüs

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