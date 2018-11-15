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'Neden camide namaz kılmıyorsun?' sorusuna verdiği cevap olay oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 14:04 | Son Güncelleme

Kayseri'de, belediyede görevli temizlik işçisinin, kıyafeti tozlu olduğu için cami bahçesinde namaz kılması cep telefonu kamerasına yansıdı. İşçi, "Neden camide namaz kılmıyorsun" sorusuna "Ağabey üstüm tozlu. Bu elbise camiye yakışmaz." cevabını verdi.

Kayseri Merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Uhud Camisi'nin bahçesinde, çimlerin üzerinde namaz kılan belediye temizlik işçisi, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

"BU ELBİSE CAMİYE YAKIŞMAZ"

Kocasinan Belediyesinde görev yaptığı öğrenilen işçi, kendisini görüntüleyen vatandaşın yönelttiği "Namazı neden camide kılmadığı" sorusuna, "Ağabey üstüm tozlu. Bu elbise camiye yakışmaz." cevabını verdi.

Temizlik görevlisinin, gösterdiği hassasiyet nedeniyle bahçede namaz kılması, caminin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

BELEDİYE BAŞKANI MAKAMINDA AĞIRLADI

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'de temizlik işçisi olarak çalışan ve kıyafeti tozlu olduğu için namazı cami bahçesinde kılan işçiyi makamında ağırladı.

Kocasinan Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 45 yaşındaki Mustafa Sapancı'yı makamına davet eden Çolakbayrakdar, belediye çalışanına kamu hakkını gözetip hassasiyet gösterdiği için teşekkür etti.

"KAMU HAKKINI GÖZETEN İŞÇİMİZİ KUTLUYORUM"

Belediye bünyesinde çalışan herkesin aynı duyarlılıkta olmasını temenni eden Ahmet Çolakbayrakdar, "Bu hassasiyet basına yansıyınca, bu kurumun başında olan biri olarak sizi tebrik etmek istedim. Temizlik işleri, çalışılması zor bir yer. Gecesi gündüzü, bayramı tatili olmayan bir alan. İnsanların tatil yaptığı dönemde bile onlara hizmet edip rahat ettirmek için sizlerin çalıştığı bir bölüm. Kurumumuzdaki çalışanlarımızın böyle nazik, hassas davranması son derece önemli. Senin şahsında bu şekilde düşünen, kamu hakkını gözeten işçilerimizi kutluyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri temizlik işçisi namaz cami

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
helal olsun sana üstü kirli kalbi temiz kardesim
O camide var ya ne cenabetler var... pislikler var... senin üstündeki elbisene kurban olsunlar...
helal olsun sana
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