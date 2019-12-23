Neden giderek artan sayıda Japon çocuk okulu bırakıyor?

Japonya'da giderek artan sayıda çocuk okula gitmeyi reddediyor. "Futoko" olarak adlandırılan bu fenomenin nedeni konusunda ise son yıllarda farklı sorular sorulmaya başlandı.

Öğrencilerin kişisel problemler nedeniyle okulu bıraktığı görüşü yanında, mevcut okul sistemi de sorgulanır hale geldi.

Bu şekildeki çocuklardan biri olan 10 yaşındaki Yuta Ito, geçen yıl Altın Hafta bayramı sırasında ailesine hislerini açtı ve artık okula gitmek istemediğini söyledi.

Aylardır ilkokula büyük bir isteksizlikle devam ediyordu ve çok sayıda da devamsızlığı vardı. Yuta, okulda zorbalığa maruz kalıyordu ve sınıf arkadaşları ile de kavga ettiği rapor ediliyordu.

Ailesinin üç seçeneği vardı: Yuta'yı rehber öğretmenden danışmanlık almaya ikna etmek, evde öğrenime geçmesi için hazırlık yapmak ya da onu serbest okula göndermek. Onlar sonuncuyu tercih ettiler.

Bugün serbest okullardan birine devam eden Yuta, günlerini istediği çalışmayı yaparak, daha mutlu geçiriyor.

Yuta, Japonya'daki çok sayıda 'futoko'dan biri. Bu tanım, sağlık veya finansal sebepler dışında, 30 günden fazla okula gitmeyen çocukları anlatmak için kullanılıyor.