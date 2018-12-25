Neden kahve içmeliyiz? Kahve içmenin faydaları...

Şüphesiz kahve bağımlısı bir toplumuz fakat bu bağımlılık sağlıklı mı, yoksa sağlıksız mı? Her sabah kokusu ve lezzetine sarıldığımız kahvenin, ayılmak ve güne başlamak için bize kazandırdığı enerjiden daha fazla faydası olabilir. Kahvenin sağlığa etkisi uzun zamandan beri tartışmalı bir konu; bir yanda antioksidan aktivitesi ve beyni güçlendirme yeteneğini savunanlar ile diğer yanda uykusuzluk, hazımsızlık yaptığını, kalp ritmini ve kan basıncını düzensizleştirdiğini düşünenler karşı karşıya. Ancak yapılan son bilimsel çalışmaların sonuçları hep kahve severlerden yana. “Kardiyoloji uzmanları geleneksel olarak hastalarına kahve içmemelerini tavsiye ederlerdi. Kahve ve dolayısı ile kafein içeriğinin, sadece kalp-damar hastalıklarının gelişimini değil, aynı zamanda kalp krizi, inme, felç ve diğer akut kalp rahatsızlıkların da gelişebileceği varsayıyordu” diyen Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Ancak yapılan son çalışmalar, kahvenin düşünüldüğü kadar problem yaratmadığını ortaya koydu” dedi.

GÜNDE 2-4 FİNCAN KAHVE KALP HASTALIĞI GELİŞME RİSKİNİ AZALTIR Yapılan iki farklı araştırma, günde beş fincana kadar kahve içmekle kalp hastalığı arasında bir ilişkinin olmadığını gösteriyor. Günlük ortalama 2-4 fincan kahve içmekse; kalp ve kalbe bağlı tüm rahatsızlıklara yakalanma ve ölüm risklerini azalttığını ortaya koyuyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Elbette kahvenin yanında içilen sigara, kahvenin bize sağladığı faydaları ortadan kaldırıyor” diyor ve uyarıyor: “Tüketim aşırı olmadığı sürece kahve, sağlıklı bir ömür geçirmenize katkı sağlıyor.” KALP KAYNAKLI ÖLÜM RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR Kahve içenler; kalp krizi, felç ve kalp yetmezliğine bağlı ölüm risklerinden korunduğu kadar, kanser ve Alzheimer’a bağlı ölüm risklerinde de korunuyor. 80 binden fazla kahve tiryakisi kadınla yapılan uzun süreli araştırma sonucuna göre; haftada 2-3 fincan kahve içen grupta risk faktörlerinde yüzde 19'luk bir azalma görünürken, haftada 4 veya daha fazla fincan kahve içen grupta risk faktörlerinde azalmadaki bu oran yüzde 20'ye çıkıyor. Araştırma sonuçlarına bağlı yapılan yeni araştırmalar bu sonuçların cinsiyetten bağımsız olarak aynı sonuçları gösterdiğini gösteriyor. Damarlarımızı kaplayan endotel hücreler sağlıklı olduğunda, kan daha kolay akış sağlıyor ve bu durum kalbin görevini yerine getirmek için daha fazla efor harcamasına engel oluyor. Kısaca kahvenin faydaları kalp kaynaklı ölüm riskini büyük ölçüde azaltır.

DÜZENSİZ KALP ATIŞI İÇİN DOĞAL REÇETE Klinik deneyimler, kafeinin kalp atım hızı değişkenliği düşük, kalp rahatsızlığı olan veya kalp krizi geçiren insanlar için bazı durumlarda sorun yaratabileceğini söylüyor. Ancak araştırmalar, düzenli bir kahve içicisi için, yani günlük ortalama 2-4 fincan aralığında kahve içen birisi için olumsuz etki yaratmadığını gösteriyor. Kafein vücuda girdiğinde, sempatik sinir sistemini uyarıyor. Bu, kan basıncının yükselmesine, adrenalinin salınmasına neden oluyor; kalbin daha sert ve daha hızlı atmasını sağlıyor. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Bu durumda kalp işleviniz zaten idealden azsa, bu gerçek bu sorun için bir reçete olabilir” diyor. YÜKSEK TANSİYONU OLANLAR KONTROLLÜ TÜKETMELİ! Uzun vadeli kafein tüketiminin yüksek tansiyon geliştirme olasılığını artırabileceği düşünülürken, birçok çalışma bu yaklaşımın doğru olmadığını gösteriyor. Ancak zaten yüksek tansiyonunuz varsa, kahvenin ve dolayısı ile kafeinin bir risk oluşturabileceği unutulmamalı. Kısaca tansiyon riskiniz varsa ve kan basıncınızı kontrol etmekte zorlanıyorsanız, kahve içerken kalp sağlığınıza daha fazla dikkat etmeniz gerekebilir.