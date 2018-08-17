HABER

'Neden şikayetçi oldun?' deyip tekrar bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 18:24 | Son Güncelleme

KARAMAN'da C.V.

'Neden şikayetçi oldun?' deyip tekrar bıçakladı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da C.V. (17), iki ay önce kolundan bıçakladığı ve kendisinde şikayetçi olan Necati Yücer'i (27) yolda görünce, "Neden şikayetçi oldun?" deyip, bu kez sağ bacağından bıçakladı. Yücer hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan C.V.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, bugün Sekiçeşme Mahallesi Ahmet Hilmi Birant Caddesi'nde meydana geldi. C.V., iddiaya göre, iki ay önce tartıştığı Necati Yücer'i kolundan bıçakladı. Gözaltına alınan C.V., tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Yücer de tedavisinin ardından taburcu oldu. C.V., bugün yolda karşılaştığı Yücer'e, "Neden şikayetçi oldun?" diye sordu. Bunun üzerine çıkan tartışma sonucu C.V., Necati Yücer'i bu kez sağ bacağından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Yücer, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan C.V.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

'Neden şikayetçi oldun?' deyip tekrar bıçakladı'Neden şikayetçi oldun?' deyip tekrar bıçakladı

PARTNEREvlenebilmek için herkesin içinde çırılçıplak soyunup bunu yapıyorlarEvlenebilmek için herkesin içinde çırılçıplak soyunup bunu yapıyorlar
Ayvalık'taki yangınlarla ilgili gözaltına alınanlar serbestAyvalık'taki yangınlarla ilgili gözaltına alınanlar serbest
Kaçak sigaralar mutfaktaki gizli bölmeden çıktıKaçak sigaralar mutfaktaki gizli bölmeden çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu nasıl bir yüzsüzlüktür kardeşim.Adamı kolundan bıçaklamış,benden neden şikayetçi oluyirsun ne demek?Ne yapacaktı?Teşekkür mü edecekti bıçakladı diye.
Diğer Haberler
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.