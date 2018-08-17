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'Neden şikayetçi oldun?' deyip tekrar bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 21:07 | Son Güncelleme

KARAMAN'da C.V.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da C.V. (17), iki ay önce kolundan bıçakladığı ve kendisinde şikayetçi olan Necati Yücer'i (27) yolda görünce, "Neden şikayetçi oldun?" deyip, bu kez sağ bacağından bıçakladı. Yücer hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan C.V.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, bugün Sekiçeşme Mahallesi Ahmet Hilmi Birant Caddesi'nde meydana geldi. C.V., iddiaya göre, iki ay önce tartıştığı Necati Yücer'i kolundan bıçakladı. Gözaltına alınan C.V., tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Yücer de tedavisinin ardından taburcu oldu. C.V., bugün yolda karşılaştığı Yücer'e, "Neden şikayetçi oldun?" diye sordu. Bunun üzerine çıkan tartışma sonucu C.V., Necati Yücer'i bu kez sağ bacağından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Yücer, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan C.V.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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