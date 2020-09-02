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Neden TT oldu sorusuna son: Twitter gündemi artık daha detaylı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.09.2020 11:50 | Son Güncelleme

Twitter, gündem sayfasında değişikliğe gitti. Yapılan değişiklik ile birlikte Twitter gündeminde neyin neden gündem olduğu bir tweet sayesinde görülebilecek. Böylece x konusu neden TT oldu? gibi sorular, bizzat Twitter tarafından yanıtlanacak.

Neden TT oldu sorusuna son: Twitter gündemi artık daha detaylı!

Twitter kullanıcılarının bir kısmı Twitter'ı gündemi takip etmek ve günceli yakalamak için kullanıyor. Twitter'daki trendler de anlık olarak herkesin ne hakkında konuştuğunu, yani Twitter kullanıcılarının gündemini gösteriyor. Fakat bazen gündemde öyle hashtag'ler yer alıyor, öyle isimler bulunuyor ki ''neden TT oldu ki bu şimdi?'' diye sorup duruyoruz. İşte Twitter'ın artık bu sorulara karşı bir cevabı var.

TWİTTER'DAKİ TRENDLERİN NEDENİ ÖĞRENİLECEK

Twitter, gündem sayfasında ufak bir güncelleme yaptığını duyurdu. Bu güncelleme ile birlikte Trendler'de yer alan gündem konularının neden gündem olduğuna dair bir tweet gösterilecek. Böylece Twitter kullanıcıları, o konunun neden gündem olduğunu kolayca anlayabilecek. Twitter'a göre bu tweet'lerdeki açıklamalar açık ve net olacak.

KULLANIMA AÇILDI

Twitter'ın yeni özelliği iOS ve Android Twitter kullanıcıları için kullanıma sunuldu. Twitter yeni trend özelliğini, Twitter internet sayfasına getirmek istediğini de paylaştı. Önümüzdeki günlerde özelliğin Türkiye'de de kullanıma sunulması bekleniyor.

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