Neden TT oldu sorusuna son: Twitter gündemi artık daha detaylı!

Twitter kullanıcılarının bir kısmı Twitter'ı gündemi takip etmek ve günceli yakalamak için kullanıyor. Twitter'daki trendler de anlık olarak herkesin ne hakkında konuştuğunu, yani Twitter kullanıcılarının gündemini gösteriyor. Fakat bazen gündemde öyle hashtag'ler yer alıyor, öyle isimler bulunuyor ki ''neden TT oldu ki bu şimdi?'' diye sorup duruyoruz. İşte Twitter'ın artık bu sorulara karşı bir cevabı var.

Twitter, gündem sayfasında ufak bir güncelleme yaptığını duyurdu. Bu güncelleme ile birlikte Trendler'de yer alan gündem konularının neden gündem olduğuna dair bir tweet gösterilecek. Böylece Twitter kullanıcıları, o konunun neden gündem olduğunu kolayca anlayabilecek. Twitter'a göre bu tweet'lerdeki açıklamalar açık ve net olacak.

No more having to scroll through Tweets to find out why something’s trending.



Starting today, some trends on Android and iOS will show a Tweet that gives context right away. More on Trend improvements: https://t.co/qiGeL9Kg31 pic.twitter.com/Y9nilckl8B