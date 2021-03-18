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  4. Nedenine çok şaşıracaksınız! Gözlerinden yaş yerine kan akıyor

Nedenine çok şaşıracaksınız! Gözlerinden yaş yerine kan akıyor

18.03.2021 10:44 | Son Güncelleme:
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Nedenine çok şaşıracaksınız! Gözlerinden yaş yerine kan akıyor

25 yaşındaki kadın, Hindistan'ın Chandigarh kentindeki bir hastanenin acil servisine geldiğinde doktorlar da dahil herkesi şaşkına çevirdi. Öyle ki, 'kan ağlıyor' deyimini gerçek kılan kadının gözlerinden ayın belli döneminde kan akıyordu.

Uzun süredir ayın belli dönemlerinde gözlerinden kan akan kadın, 'kanlı gözyaşı' vakasıyla şaşkına çevirdi.

Hastanenin acil servisine giden ve gözlerinden nasıl kan aktığını anlatan kadın işin ilginç tarafı, yapılan tüm incelemeler sonucunda sağlıklı bulundu.

Evli kadın herhangi bir acı ya da rahatsızlık hissetmiyordu. Farklı oftalmolojik ve radyolojik incelemeler geçirdi ve her şey normaldi.

REGL DÖNGÜSÜ SIRASINDA OLUYOR

Ancak biraz daha araştırıldıktan sonra, doktorlar kanlı gözyaşlarının kadının adet döngüsü sırasında olduğunu fark ettiler ve buna oküler adet kanaması teşhisi koydular.

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TÜMÖR NEDENİYLE DE OLUŞABİLİR

Kadının bu vakası British Medical Journal'da vurgulandı ve çalışmanın yazarları menstrüasyon sırasında hormonal değişikliklerin bu organlarda 'vasküler geçirgenliği' etkilediğini ve bunun da kanamaya neden olduğunu söyledi.

Kesin anatomik neden hala nispeten bilinmemekle birlikte, uzmanlar endometriozisin veya ekstragenital organlarda endometriyal dokunun varlığının dolaylı menstrüasyon gelişiminde bir faktör olabileceğine inanıyor.

Hemoklaria olarak da bilinen kanlı gözyaşları çok nadirdir ve bazen melanom veya tümör gibi bir hastalık nedeniyle oluşabilir.


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Hindistan

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