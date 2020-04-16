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Nedense şaşırtmadı: iPhone SE 2020'nin RAM ve pil kapasitesi belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.04.2020 11:51 | Son Güncelleme

Apple 2020 iPhone SE'yi tanıttı. Ancak iPhone SE 2020'nin RAM ve pil kapasitesi hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bugün ise iPhone SE 2020'nin RAM ve pil kapasitesi ortaya çıktı. Çıkan sonuç kimseyi şaşırtmadı.

Nedense şaşırtmadı: iPhone SE 2020'nin RAM ve pil kapasitesi belli oldu!

iPhone SE 2020 dü akşam Apple tarafından sessiz sedasız bir şekilde duyuruldu. Apple'ın duyurusunda geleneksel olarak RAM ve pil kapasitesine dair bilgiler bulunmuyordu. Apple'ın klasikleşmiş bu ser verip sır vermeme politikası, China Telecom tarafından bozuldu. Çin'in en büyük telekomünikasyon şirketi 2020 model iPhone SE'nin bilinmeyenlerini paylaştı.

iPHONE SE 2020'NİN RAM VE PİL KAPASİTESİNİ PAYLAŞTILAR

iPhone SE'nin yeni bilgileri China Telecom'un telefon sertifika listesinde göründü. Listeye göre, iPhone SE 2020 3GB RAM'e sahip. Bu değer iPhone 8 Plus ve iPhone XR ile aynı. Peki yeni iPhone SE'nin pil değeri ne kadar?

iphone se 2020 RAM

İPHONE SE 2020 PİL DEĞERİ NE KADAR?

2020 iPhone SE için Apple iPhone 8 ile yaklaşık aynı batarya ömrü bilgisini vermişti. Ortaya çıkan bilgilere göre gerçekten de iPhone SE 2020, iPhone 8'den farklı değil. Zira, listeye bakılırsa iPhone SE'de 1.821 mAh değerinde bir pil bulunuyor. Bu iPhone 8'in pil değerinin aynısı demek oluyor. Yani iPhone 8 ile iPhone SE arasında tasarım dışında da teknik anlamda da bazı benzerlikler söz konusu. iPhone SE 2020'nin tüm özelliklerini buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

iPhone se 2020 pil değeri

Çok beklendi sonunda geldi: iPhone SE 2020 tanıtıldı! İşte özellikleri, Türkiye fiyatıÇok beklendi sonunda geldi: iPhone SE 2020 tanıtıldı! İşte özellikleri, Türkiye fiyatı
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