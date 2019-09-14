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Nedensiz ateş ve terleme lenfoma işareti olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.09.2019 12:08 | Son Güncelleme

Erken teşhis ve tedavinin lenfoma hastalığında başarı oranını artırdığına dikkat çeken Hematoloji Uzmanı Doç.

Nedensiz ateş ve terleme lenfoma işareti olabilir

Erken teşhis ve tedavinin lenfoma hastalığında başarı oranını artırdığına dikkat çeken Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, “Lenfoma, sebebi belli olmayan ateş; pijamaları ve yatak çarşaflarını bile değiştirten aşırı gece terlemesi ve 6 ayda diyete bağlı olmadan normal kilonun yüzde 10’unun kaybedilmesi gibi istemsiz şikayetlere yol açabilir” dedi.
Günümüzde birçok farklı kanser türü; cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi metotlar ile tek başına veya birlikte kullanılarak tedavi edilebiliyor. Lenfoma ise kemoterapi ile tam şifa elde edilebildiği anlaşılan ilk kanser türü olarak biliniyor. Son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak lenfomanın tanı ve tedavisinde çok sayıda yeniliğin ortaya çıktığını ifade eden VM Medical Park Samsun Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, önemli bilgiler verdi.

Akıllı ilaçlar umut veriyor
Son yıllarda özellikle kanser hücresini tanıyan ve sadece kanser hücresini yok eden akıllı ilaçların geliştirildiğine işaret eden Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, bu ilaçların tek başlarına veya diğer kemoterapi ilaçları ile birlikte kullanıldığını söyledi. Kanser aşısı ve kansere yönelik hücresel tedaviler ile ilgili çalışmaların halen devam ettiğini aktaran Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, tüm kanser türlerinde olduğu gibi lenfomada da erken teşhisin hayat kurtardığını belirtti.

Lenf bezlerinde şişliklere dikkat
Lenfomanın belirtileri konusunda örnekler veren Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, “Lenfoma, herhangi bir enfeksiyon durumu olmaksızın boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerindeki lenf bezlerinde oluşan genellikle ağrısız, büyüme ile devam eden şişlik; herhangi bir enfeksiyona bağlı gelişmeyen ve sebebi belli olmayan ateş; pijamaları ve yatak çarşaflarını bile değiştirmeyi gerektiren aşırı gece terlemesi ve 6 ay gibi bir sürede kilo verdirici diyet tedavisi olmadan kişinin normal kilosunun yaklaşık yüzde 10’unu kaybetmesine yol açan istem dışı ve hızlı kilo verilmesi gibi şikayetlere yol açabilir. Bu şikayetleri olan hastalar erken dönemde hekime başvurdukları takdirde, hastalık erken evrede yakalanmakta ve daha az sayıda tedavi kürü ile şifa elde edilebilmektedir. Böylece kemoterapi ardından ileride oluşabilecek yan etkiler de en aza indirilebilmektedir” diye konuştu.

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