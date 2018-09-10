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Nedim dede, polislere yazdığı şiiri okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 11:33 | Son Güncelleme

KARS'ın Selim ilçesinde Nedim Çankaya (76), devriye gezen polis aracını durdurarak onlara yazdığı şiiri okudu.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ın Selim ilçesinde Nedim Çankaya (76), devriye gezen polis aracını durdurarak onlara yazdığı şiiri okudu. Bursa'da yaşayan Nedim Çankaya, geldiği memleketi Selim ilçesinde gördüğü polislere yazdığı 'Türk polisi' şiirini okuyor. İlçe merkezinde devriye gezen polis otosunu durduran Nedim dede, bir süre polislerle sohbet ettikten sonra yazdığı şiirini okudu. Gözleri dolarak okuyan Nedim Çankaya, polislerden beğeni aldı. Polisler, teşekkür ettikleri Nedim dedeyi ekip otosuna alarak gideceği yere bıraktı. Polisleri de duygulandırıp mutlu eden Nedim Çankaya'nın şiiri şöyle: "Türk polisi Türk’ün özü / Milletinin iki gözü / Görevin kutsal iyi bil / Ne din gözet ne de dil / Fatih’i kendine örnek al / Türk polisi Türk’ün özü / Milletinin iki gözü / Bu vatan size emanet / Sizden bekliyoruz hizmet / Nöbetini gururla tut / Türk polisi Türk’ün özü / Milletinin iki gözü/ Nedim esti yine yazar / Ne yazarsa iyi yazar / Sokak cadde demez gezer / Türk polisi Türk’ün özü / Milletinin iki gözü."

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