Dünya, gezegeni saran Corona virüsünü yenmek için büyük çaba harcıyor. Dünyanın yarıdan fazlası eve kapandı. Şimdi herkes en yakınlarıyla evde, neler olup bittiğini anlamaya, algılamaya çalışıyor. Kapılar açılıp da hayat yeniden normale döndüğünde dünya yine kaldığı yerden devam mı edecek? Yoksa, dünyayı "no borders/sınırlar kalksın" özgürlüğünden "stay at home/evlerinize kapanın" tutsaklığına taşıyan nedenleri mi sorgulayacak? Bencillik mi öne çıkacak, dayanışma mı? Liberal küresel sistemler mi, sosyal devletler mi kazanacak? Küresel sistemin sorgulanacağı kesin, ama ulus devletler mi, küresel krize karşı çözüm üreten yeni küresel örgütler mi güçlenecek? Dünya kaldığı yerden, bütün bu soruları sorarak devam edecek. Önce sağlık sistemi, ardından yıkılan ekonomi ayağa kaldırılacak. Sonra da herkes, nasıl bu noktaya gelindiğini sorgulayacak, hesap sorulacak. Ve yola nasıl devam edilmesi gerektiği konuşulacak. Belki bu sorgulamalardan yeni bir dünya sistemi, yeni fırsatlar ortaya çıkacak. Edebiyatta, sanatta, ekonomide, politikada, felsefede yeni eserler, yeni fikirler, yeni bir dünya düzeni gün ışığına çıkacak. Kesin olan bir şey var, dünya Corona virüsünden önceki gibi devam etmeyecek.

Fransa'da yaşayan yazar, ressam, siyaset bilimci ve ekonomistlerle Corona virüsü nedeniyle ilan edilen karantina günlerini ve kendi alanlarında yeni dünyanın nasıl şekilleneceğini konuştuk.

Nedim Gürsel: "Kötümser Değilim"

VOA Türkçe: Corona virüsü günleri nasıl geçiyor?

Nedim Gürsel: Evdeyim ve çalışmaya çalışıyorum. 7-8 Mart Ankara Kitap Fuarı'ndaydım. Çok iyiydi, çok kalabalıktı. Orada herkesin elini sıktım. Henüz virüsten söz edilmiyordu. Ankara'dan sonra Bursa Kitap Fuarı'na gidecektim, ama iptal edip Fransa'ya dönmek zorunda kaldım. Ben de herkes gibi Paris'te eve kapandım.

Bu kapanmanın şöyle olumlu bir yönü var belki. İnsan biraz geçmişiyle hesaplaşıyor, daha fazla okuyor, eğer morali yerindeyse daha fazla çalışabiliyor. Benim moralim her gün yerinde olmayabiliyor ama bu günlerin geçici olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla, salgının vehametine rağmen, kötümser değilim.

VOA Türkçe: Bu kapalılık halini bir yazar olarak nasıl yaşıyorsunuz?

Nedim Gürsel: Yazarlık kapatılma gerektiren bir uğraş. Benim hayatımda çok büyük değişiklik olmadı. Normal zamanlarda evde kalıp çalışıyordum. Çünkü yazmak tecrit gerektiren bir uğraş. Sözcüklerle başbaşasınız. Bir ekip çalışması değil, yalnızsınız. Ama her gün gittiğim kahveyi özlüyorum. Kahvenin adı "Tout va bien" yani "Her şey yolunda" kahvesi. Ne yazık ki her şey yolunda değil.