Nedim Hançer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikâyesi…

İçerde ve Çukur’dan sonra pazartesi günleri ilgi ile takip edilen Üç Kuruş dizisi için sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Nedim Hançer’in yaşı, memleketi ve hayat hikayesine dair pek bir bilgi bulunamadı.

İçerde ve Çukur’dan sonra pazartesi günleri izleyicinin yakından takip ettiği Üç Kuruş’un konuşan Hançer, TV izleyicisinin son 5 sezondur pazartesi günlerini aksiyona doyarak geçirdiğini söyledi. Üç Kuruş’ta sağlam oyuncu kadrosu ve konu anlamında izleyiciye istediğini verecek gibi durduğunu kaydeden Hançer, diğer yapımlara nazaran iyi bir başlangıç yaptığını söyledi.

Diziyi severek izlediğini söyleyen Hançer, çok konuşulan ve her hafta izleyiciyi ekranda tutan Yargı dizisi için de konuştu. Özellikle Aşk101'de ki partnerlikleri çok konuşulan ve oyunculukları çok beğenilen, Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu ikilisinin TV ekranlarında görmenin mutlu ettiğini kaydeden Hançer, dizinin kaliteli ve farklı senaryosu olduğunu vurguladı.

Hançer, Yargı ve Üç Kuruş’un yeni sezona damga vuracağını belirtti.



