Nedim Şener, artan fiyatlara adeta isyan etti: İçime sindiremiyorum!

Gazeteci Nedim Şener'den hayat pahalılığını eleştiren açıklamalar geldi. Fiyatların her geçen gün arttığını belirten gazeteci Şener, domatesin 25 TL'den satılmasına tepki gösterdi. Et fiyatlarındaki artışla ilgili de konuşan Şener, "Et fiyatları neredeyse yüzde 50’ye bile indirebileceğiniz bir imkan varken bunun niye planlanması yapılmıyor." dedi.

Şener, dün akşam Haber Global’de ekrana gelen Yüz Yüze programında Buket Aydın’ın sorularına yanıt verdi. Türkiye’nin genel gidişatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Nedim Şener, dikkat çeken ifadeler kullandı.

'ET FİYATLARINI NEREDEYSE YÜZDE 50’YE BİLE İNDİREBİLECEĞİNİZ BİR İMKAN VARKEN...'

Nedim Şener, ekonomi düzenini yönetmekte çok başarılı olunamadığını belirterek “Peki biz hayvancılığa neden önem veremiyoruz? 2-3 yıl içinde hayvancılık çok rahatlıkla toparlanabilecek. Et fiyatları neredeyse yüzde 50’ye bile indirebileceğiniz bir imkan varken bunun niye planlanması yapılmıyor. Bugün hükümet yetkililerinin de çokça söylediği, boş bulduğunuz her yere ekin denilen düşünceyi neden bundan bir yıl önce geliştiremedik? Tarım Bakanlığı bu konularda önlem alabilirdi.” diye konuştu.

'BÜROKRATLARIN AÇIKLAMALARI KIRILGANLIK YARATIYOR'

Ekonomideki gidişatın bürokratlardan kaynaklandığını söyleyen Nedim Şener, görevden alınan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü’nün açıklamalarına tepki gösterdi. Şener, “Bazı bürokratların yaptığı açıklamalar insanların geçimleri ile ilgili çok ciddi kırılganlıklar yaratıyor. Duygusal olarak da kırılganlık yaratıyor ve insanlar hakikaten bu kadar tepki gösteriyor işte en son et süt kurumunun başındaki bürokratın yaptığı gibi görevden alındı. Ama keşke o noktaya gelmeden olsaydı.” ifadelerini kullandı.

'25 LİRAYA DOMATES OLUR MU?'

Pazara gittiğini söyleyen Nedim Şener, “25 liraya domates olur mu? Ben almadım. Alamadım değil, almadım çünkü yani ben onu yani o fiyattan domates tüketmek benim bir yurttaş olarak içime sinmiyor.” dedi.

Araya giren Buket Aydın’a Şener’e “Domates yemiyor musunuz?” diye sorunca Şener, “Şu anda almıyorum.” diye yanıt verdi.