Nedim Şener: Bu amirallerin gözyaşı dökmelerini beklerdim

Gazeteci Nedim Şener, geçtiğimiz günlerde 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriyle ilgili CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Nedim Şener’in açıklamalarından satır başları:

"DARBE İMASI VAR MI?" Usul ve içerik açısından baktığınız zaman ifade özgürlüğünün söylendiği mümkün değil. Tabiiki Montrö konusunda varsa bir kaygınız paylaşabilirsiniz ancak gece yarısı ve sadece amirallerden oluşan. Teknik bir kaygıdan ziyade direktif içeren bir bildiri muhtıra olarak algılanır. Bu toplum sanki Muhtıralar süreci yaşamamış. Bu kişiler 15 Temmuz’un bir tiyatro olduğunu anlamış herhalde. Bu millet uyumuyor evet birileri uyumak isteyebilir nitekim gece yarısı yapılmasına rağmen tepkiler ortaya çıktı. "CİHAT YAYCI İMZACILARIN ARASINDA YOKSA DÜŞÜNÜLMESİ LAZIM" Bu tür kurumlardan görüş belirtecek kişiler sadece bu amiraller mi? Mesela bu Whatsapp grubunda daha çok amiral yok muydu? Eğer Montrö ve Kanal İstanbul konuşulacaksa Cihat Yaycı imzacıların arasında yoksa imzacıların oturup düşünülmesi lazım. Cem Gürdeniz saygıdeğer bir asker, Mavi Vatan’da öncülük yapmış ancak olayı doktrin haline getirmiş. Mavi Vatan tatbikatı gerçekleştirmiş, Libya’da hesaplamalar yapmış, doktrin haline getirip dünyaya kabul etmiş. Bu kişi eğer Montrö ve Kanal İstanbul konusunda metni imzalamamışsa orada imzacı olanların düşünmesi lazım.

Bu bir siyasi metin, dolayısıyla siyasetçi muamelesi görüyorlar. Bu kişiler TSK’da görev yapmışlar, TSK’da canıyla görev yapan insanlar var. 15 Temmuz gecesi Davut Ala 7 tane kurşun yedi. Bir mesaj paylaştı Kandil ile ilgili topa tuttular. Bu komutanların görev yaptığı süre içerisinde FETÖ tehlikesi yanlarından geçmedi mi? Sanki kendileri bu tehlikeyi görmemişler gibi. Yan odalarından asker arkadaşları götürüldü. Hangisinin sesi çıktı? Cihat Yaycı’nın onuruyla oynandı. Bir iftiraya uğradı ve o günlerde amiraller bir bildiri imzaladılar, yayınlamadılar bildiriyi, Cihat Yaycı nerede diye soruyorlar? Şu an kendisi siyaset yapmıyor. "O GÜÇLERİ DE YOK ZATEN" Bunu bir muhtıra, siyasi diklenme olarak değerlendirilirse ben güçlü bir şey görmüyorum. Çünkü o güçleri de yok zaten. Eğer Türk milletine hitap edip Atatürkçüyüm diye geçiniyorsan ‘Hakimiyet milletindir’ sözünü kullanmanız gerekiyordu. Atatürk ölürken de vasiyetini Türk milletine bağışlamıştır. Atatürk demek Türk milleti demektir bunu gözden kaçırırsanız 15 Temmuz’u anlayamazsınız.