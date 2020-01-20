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  4. Nedim Şener'den dikkat çeken 'Hrant Dink' paylaşımı: Katili beğenmiyorlar

Nedim Şener'den dikkat çeken 'Hrant Dink' paylaşımı: Katili beğenmiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 09:34 | Son Güncelleme

Gazeteci Nedim Şener, 13 yıl önce öldürülen gazeteci Hrant Dink cinayetiyle ilgili çarpıcı bir mesaj paylaştı. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Şener, "Bir kaç vefalı dostu dışında duruşmalara bile gitmez oldular. Çünkü katili beğenmiyorlar" ifadelerine yer verdi.

Nedim Şener'den dikkat çeken 'Hrant Dink' paylaşımı: Katili beğenmiyorlar

Şişli'de 19 Ocak 2007 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'le ilgili, gazeteci Nedim Şener'den çarpıcı bir açıklama geldi.

'DURUŞMALARA BİLET GİTMEZ OLDULAR'

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yazısını paylaşan Şener, "19 Ocak 2007’de öldürülen gazeteci Hrant Dink cinayeti’nin arkasındaki örgüt FETÖ çıkınca faili anmaz, bir kaç vefalı dostu dışında duruşmalara bile gitmez oldular. Çünkü katili beğenmiyorlar..." ifadelerini kullandı.

nedım sener

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Anahtar Kelimeler:
Nedim Şener Hrant Dink sosyal medya

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