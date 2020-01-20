Nedim Şener'den dikkat çeken 'Hrant Dink' paylaşımı: Katili beğenmiyorlar

Şişli'de 19 Ocak 2007 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'le ilgili, gazeteci Nedim Şener'den çarpıcı bir açıklama geldi.

'DURUŞMALARA BİLET GİTMEZ OLDULAR'

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yazısını paylaşan Şener, "19 Ocak 2007’de öldürülen gazeteci Hrant Dink cinayeti’nin arkasındaki örgüt FETÖ çıkınca faili anmaz, bir kaç vefalı dostu dışında duruşmalara bile gitmez oldular. Çünkü katili beğenmiyorlar..." ifadelerini kullandı.





