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Nedim Şener'den flaş HDP iddiası: Yedek partileri Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)

19.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kapatma davası açılan HDP'ye ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Nedim Şener, HDP'nin yedek partisini çoktan hazırladığını ve bu partinin Meclis'te 1 milletvekili ile temsil edilen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) olduğunu belirtti.

Nedim Şener'den flaş HDP iddiası: Yedek partileri Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP hakkında ‘kapatma’ istemiyle iddianame düzenleyerek Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi. Anayasa Mahkemesi iddianameyi inceleyecek ve bunun üzerine bir Yüce Divan sıfatıyla bir yargılama yapılması bekleniyor.

HDP ve ondan önceki partileri bugünkü köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, kapatma davasının önemli bir adım olduğunu belirterek, HDP'nin yedek partisini çoktan hazırladığını iddia etti.

Bu partinin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) olduğunu belirterek, Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in HDP'den istifa ederek DBP'ye geçtiğini ve böylelikle Meclis'te temsil edilmeye bile başlandığını hatırlattı.

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ NE ZAMAN KURULDU?

Demokratik Bölgeler Partisi, 11 Temmuz 2014 tarihinde kuruldu. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "DBP" şeklindedir. Simgesi başağı elinde tutan insan silüeti ve sekiz yıldızdır. Eş genel başkanları Salihe Aydeniz ve Keskin Bayındır'dır.

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Nedim Şener HDP Halkların Demokratik Partisi

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