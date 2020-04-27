Nedim Şener'den Zülfü Livaneli ve Gürsel Tekin'e Küba ve Uganda göndermesi

Gazeteci Şener, İsveç'te tedavi edilmeyerek eve gönderilen koronavirüs hastası Türk vatandaşının özel uçakla Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili, sanatçı Zülfü Livaneli ve CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e göndermede bulundu.

Hürriyet Gazetesindeki yazısında, Livaneli ve Tekin'in Küba ve Uganda'yı öven Tweet'lerini hatırlatan Şener, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda da "Evet, bir İsveç, bir Küba, bir Uganda değil ama siz ülkenizle gurur duyun" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

İsveç'in Malmö kentinde, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızları Samira ve Leyla Gülüşken, sosyal medyadan yardım çağrısı yapmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yardım çağrısı ve görüntüler üzerine devreye girerek hastaların Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı vermişti.

Emrullah Gülüşken ve çocuklarını taşıyan ambulans uçak, dün saat 13.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na inmiş ve Emrullah Gülüşken ve çocukları, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

