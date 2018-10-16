Nedim Şener'in 'Şeytanın Kara Kutusu' kitabında bomba iddia: FETÖ dosyasına hangi MHP'li vekil girdi!

Gazeteci Nedim Şener'in yeni kitabı 'Şeytanın Kara Kutusu' içinde yer alan müthiş iddialarıyla beraber çıktı. Tanıtımında, 'Şeytani örgüt FETÖ, tekrar ele geçirmek istediği devlete karşı savaşmak için 'Renklendirme' stratejisine geçti' ifadesi kullanılan kitapta 'renklendirme yöntemi' adı verilen yöntemle Emniyet içindeki FETÖ’cü polislerin nasıl gizlenmeye çalıştığı anlatılıyor.
Şener'in yayımladığı Emniyet Mahrem Yapılanması Raporu'nda örgüt içi yazışmalarda, örgüt üyelerinin “renklenerek” başka gruplar içinde yer almaları; gerekirse “aşırı solcu, ülkücü” olmaları belirtiliyor.
"FETÖ silahlı terör örgütü Emniyet Mahrem Yapılanması Raporu"nda FETÖ üyelerinin sosyal medya faaliyetleri de genişçe yer buluyor.
Raporda yer alan örgüt içi yazışmalarda; MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'a, FETÖ mensuplarının sosyal medyadan özel mesaj yoluyla soru önergesi verdirdiği geçiyor.
"Erkan Akçay MHP grup başkan vekili bir arkadaşımızla direk mesajla irtibatları vardı bizim yönlendirmemizle mecliste bir soru önergesi verdi başbakana cevaplaması istemiyle: soru konusu sosyal bir ihtiyaç la ilgili okullar tatil olunca çalışan anneler çocuklarını işyerlerine götürmek zorunda kalıyor çocuk ve anne için mağduriyetlere sebep oluyor bu konuyu çözün şeklindeydi."
"KARŞIT GÖRÜŞLÜ GRUPLARI MAŞA YAPARAK"
Şener'in kitabında yer verdiği emniyet raporunda, FETÖ mensuplarının kullandığı yöntem şu şekilde değerlendiriliyor:
"(...) örgüte tezat görüşte olduğu bilinen medya mensupları ve gruplara yönelik olarak, mevcut hükümet aleyhine olacak şekilde; iletişim, twit atma ve provokasyonel faaliyetlerde bulundukları, yapılan bu faaliyetleri üstlerine raporladıkları tespit edilmiştir.
Örgütün 'renklenme' denilen yöntemi; kendilerini gizlemekten ziyade sosyal medyada ters algı oluşturmak ve karşıt görüşlü grupları maşa yaparak, mevcut yönetime karşı kışkırtmak için kullandığı gözlemlenmiştir. Sanal ortam üzerinden de olsa fitne amaçlı yapılan bu çalışmalarda; örgütün kendilerine mensup ya da mensup olmayan fark etmeksizin, herkesi örgüt lehine kullanmaya çalıştığı açıkça görülmektedir. Yukarıda bahsi geçen bu kışkırtma faaliyetlerinin din odaklı bir cemaate değil, terör örgütüne ait olacağı aşikârdır."
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