Nedim Şener'in 'Şeytanın Kara Kutusu' kitabında bomba iddia: FETÖ dosyasına hangi MHP'li vekil girdi!

"Erkan Akçay MHP grup başkan vekili bir arkadaşımızla direk mesajla irtibatları vardı bizim yönlendirmemizle mecliste bir soru önergesi verdi başbakana cevaplaması istemiyle: soru konusu sosyal bir ihtiyaç la ilgili okullar tatil olunca çalışan anneler çocuklarını işyerlerine götürmek zorunda kalıyor çocuk ve anne için mağduriyetlere sebep oluyor bu konuyu çözün şeklindeydi."

"KARŞIT GÖRÜŞLÜ GRUPLARI MAŞA YAPARAK"

Şener'in kitabında yer verdiği emniyet raporunda, FETÖ mensuplarının kullandığı yöntem şu şekilde değerlendiriliyor:

"(...) örgüte tezat görüşte olduğu bilinen medya mensupları ve gruplara yönelik olarak, mevcut hükümet aleyhine olacak şekilde; iletişim, twit atma ve provokasyonel faaliyetlerde bulundukları, yapılan bu faaliyetleri üstlerine raporladıkları tespit edilmiştir.

Örgütün 'renklenme' denilen yöntemi; kendilerini gizlemekten ziyade sosyal medyada ters algı oluşturmak ve karşıt görüşlü grupları maşa yaparak, mevcut yönetime karşı kışkırtmak için kullandığı gözlemlenmiştir. Sanal ortam üzerinden de olsa fitne amaçlı yapılan bu çalışmalarda; örgütün kendilerine mensup ya da mensup olmayan fark etmeksizin, herkesi örgüt lehine kullanmaya çalıştığı açıkça görülmektedir. Yukarıda bahsi geçen bu kışkırtma faaliyetlerinin din odaklı bir cemaate değil, terör örgütüne ait olacağı aşikârdır."

