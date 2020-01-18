Nedim Şener ve Sevilay Yılman Habertürk'teki canlı yayında birbirine girdi

Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programına gazeteciler Nedim Şener ile Sevilay Yılman arasındaki 'çözüm süreci' tartışması damga vurdu. Sevilay Yılman'ın çözüm sürecine ilişkin, "Süreci en çok destekleyen isimlerden biriyim" sözleri üzerine sinirlenen Nedim Şener, "Sevilay Yılman'ın duruşuna bakın, yanlışın nerede olduğunu görün. Açılımı desteklemek dün de bugün de yarın da yanlış Kardeşlikle açılımı karıştırmayın" ifadelerini kullandı.

SEVİLAY YILMAN: BEN HALKLARIN TARAFINDAN BAKIYORUM"

Programda söz alan Sevilay Yılman, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi HDP ve Selahattin Demirtaş'ın inanılmaz bir performans sergilediğini belirterek, "Hep kullandıkları bir argüman vardı: Biz bütün Türkiye'den oy istiyoruz. Ve bu argümanla yola çıkan HDP, seçimlerde yüzde 14'e yakın oyla barajı geçtiler. Barajı geçtikten sonraki süreçle sonrası için bir şey demeyeceğim. İktidarı bu kadar zora düşüren bir başarı elde ettikten sonra bu kadar başarısız bir süreç yönetmesinin izahatını bulamıyorum. 7 Haziran sonrası ile ilgili sürecin altına imzamı atıyorum. Fakat, gelinen noktada tiyatrodaki fotoğrafın bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. O kadar kutuplaştık ki... 7 Haziran'da AK Parti Kürt halkına karşı çok incitici bir dil kullanıldı. HDP'ye oy vermeyenler bile o incitici dil karşısında HDP'ye sığındı. 7 Haziran sonrasında yaşanan başarısız süreçte Selahattin Demirtaş'a 'Sana oyumu haram ediyorum' dedim. 7 Haziran'dan sonra çok büyük hatalar yaptı HDP. PKK ile arasına duvar öremedi, öreceğine de inanmıyorum. Tiyatro meselesine gelirsek, Selvi Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, Dilek İmamoğlu ve Başak Demirtaş... Tabi ki gidecekler. Tiyatroyu öcüleştiriyorlar. Kürtlere cüzzamlı muamelesi yapıyoruz. Kürtler maalesef öyle görüyor. Mesele Demirtaş değil. Kendini 'öteki' gören Kürtlerin Demirtaş'la ilgili bir görüşü var. Kürtler, sığınabilecekleri bir liman olarak HDP'yi görüyorlar. Ben halkların tarafından bakıyorum. Çözüm sürecine de en çok destek veren isimlerden biriyim" ifadelerini kullandı.