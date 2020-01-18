HABER
  4. Nedim Şener ve Sevilay Yılman Habertürk'teki canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman Habertürk'teki canlı yayında birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 09:20 | Son Güncelleme

Gazeteciler Nedim Şener ve Sevilay Yılman Habertürk'te yayınlanan Enine Boyuna programına konuk oldu. Çözüm süreci üzerinden başlayan tartışma bir anda stüdyoyu gererken, ikilinin yüksek sesle birbirine bağırması sonrası moderatör reklam arasına gitmek zorunda kaldı.

Nedim Şener ve Sevilay Yılman Habertürk'teki canlı yayında birbirine girdi

Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programına gazeteciler Nedim Şener ile Sevilay Yılman arasındaki 'çözüm süreci' tartışması damga vurdu. Sevilay Yılman'ın çözüm sürecine ilişkin, "Süreci en çok destekleyen isimlerden biriyim" sözleri üzerine sinirlenen Nedim Şener, "Sevilay Yılman'ın duruşuna bakın, yanlışın nerede olduğunu görün. Açılımı desteklemek dün de bugün de yarın da yanlış Kardeşlikle açılımı karıştırmayın" ifadelerini kullandı.

SEVİLAY YILMAN: BEN HALKLARIN TARAFINDAN BAKIYORUM"

Programda söz alan Sevilay Yılman, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi HDP ve Selahattin Demirtaş'ın inanılmaz bir performans sergilediğini belirterek, "Hep kullandıkları bir argüman vardı: Biz bütün Türkiye'den oy istiyoruz. Ve bu argümanla yola çıkan HDP, seçimlerde yüzde 14'e yakın oyla barajı geçtiler. Barajı geçtikten sonraki süreçle sonrası için bir şey demeyeceğim. İktidarı bu kadar zora düşüren bir başarı elde ettikten sonra bu kadar başarısız bir süreç yönetmesinin izahatını bulamıyorum. 7 Haziran sonrası ile ilgili sürecin altına imzamı atıyorum. Fakat, gelinen noktada tiyatrodaki fotoğrafın bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. O kadar kutuplaştık ki... 7 Haziran'da AK Parti Kürt halkına karşı çok incitici bir dil kullanıldı. HDP'ye oy vermeyenler bile o incitici dil karşısında HDP'ye sığındı. 7 Haziran sonrasında yaşanan başarısız süreçte Selahattin Demirtaş'a 'Sana oyumu haram ediyorum' dedim. 7 Haziran'dan sonra çok büyük hatalar yaptı HDP. PKK ile arasına duvar öremedi, öreceğine de inanmıyorum. Tiyatro meselesine gelirsek, Selvi Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu, Dilek İmamoğlu ve Başak Demirtaş... Tabi ki gidecekler. Tiyatroyu öcüleştiriyorlar. Kürtlere cüzzamlı muamelesi yapıyoruz. Kürtler maalesef öyle görüyor. Mesele Demirtaş değil. Kendini 'öteki' gören Kürtlerin Demirtaş'la ilgili bir görüşü var. Kürtler, sığınabilecekleri bir liman olarak HDP'yi görüyorlar. Ben halkların tarafından bakıyorum. Çözüm sürecine de en çok destek veren isimlerden biriyim" ifadelerini kullandı.

NEDİM ŞENER'DEN SERT TEPKİ: HEPSİ SENİN GİBİ UTANMAZ

Sevilay Yılman'ın çözüm sürecine ilişkin sözlerine sinirlenen Nedim Şener ise, "Sevilay Yılman'ın duruşuna bakın, yanlışın nerede olduğunu görün. Açılımı desteklemek dün de bugün de yarın da yanlış Kardeşlikle açılımı karıştırmayın. Kürt toplumunu bu işe katmayın. Ortada PKK diye bir terör örgütü var. Yarın PKK'nın inisiyatifi dışında HDP bir iş yapmaya kalksın, Allah korusun iki bomba patlatarak her şeyi terse çevirebilir. Eğer ben destekleseydim sokağa çıkamazdım. Çözüm sürecini destekleyenler senin gibi utanmaz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor Fedakar anne oğlu okusun diye evini sattı! 18 yaşındaki genç bakın şimdi nerede çalışıyor
İlk karnesini şehit babasına götürdüİlk karnesini şehit babasına götürdü
Sabiha Gökçen’in modern uyku kabinleriSabiha Gökçen’in modern uyku kabinleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nedim Şener Sevilay Yılman Enine Boyuna Habertürk Çözüm Süreci HDP Selahattin Demirtaş

En Çok Okunan Haberler

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Bayrampaşa’da hareketli dakikalar: Palayla kafeye daldı

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aç kalan kurtlar köpeği parçaladı! Kurtların saldırısı kamerada

Aç kalan kurtlar köpeği parçaladı! Kurtların saldırısı kamerada

İstanbul'da patenli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada

Tehlikeli yolculuk kamerada!

Tam 1 yıl oldu... Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse'den hala haber yok

Bu acının tarifi yok! 24 Ocak 2019'dan beri...

Bağcılar'da kanalizasyon borusu patladı, yol trafiğe kapatıldı

Boru patladı, cadde kapatıldı

Ankara'daki 2 bin 200 gram uyuşturucu ve 45 tarihi eser ele geçirildi

2 bin 200 gram uyuşturucu, 45 tarihi eser ele geçirildi

51 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 82 kişi tutuklandı

51 ilde operasyon! 82 kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.