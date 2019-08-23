ALİ KEMAL AKAN - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Kayyum kararına karşı açıklama yapanlar çıksın, açıkça desin ki, 'Teröre yardım ve yataklık yapsa da bunlara dokunmayın, bunlar görevine devam etsin.' Yine, 'o kişiler teröre bulaşmamış' diyorsanız, onun değerlendirmesini yapacak merci siz değilsiniz, yargısal makamlardır. Soruşturmalar neticesinde bunların isnat edilen eylemle ilgili temiz oldukları sonucuna varılırsa zaten onlar da görevlerine geri döner. Nedir sizin karın ağrınız?" dedi. Özkan, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarındaki görevlendirmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Terör örgütü üyelerine belediyede görev veren, belediye kaynaklarını teröre yardım ve yataklık için kullanan belediye başkanını görevden alalım mı almayalım mı?" meselesinin tartışmanın özü olduğunu belirten Özkan, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanları hakkında bu yönde tespitlerin bulunduğunun altını çizdi. Yasanın bu konudaki emri uyarınca söz konusu belediye başkanlıklarına kayyum atandığını dile getiren Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu uygulamaya ilişkin görüş bildirenler, 'Hayır kardeşim, teröre yardım ve yataklık yapsa da belediye kaynaklarını terör örgütüne aktarsa da terör örgütü üyelerine belediyelerde görev verse de seçilmiş belediye başkanı oldukları için onlar görevden alınmaz' diyorsa, biz böyle bir konuyu tartışmayız. Biz diyoruz ki, bu ülkenin anayasal düzenini sağlamak adına sadece terör örgütüyle içeride ve dışarıda mücadele ederek değil, belediyede, ekonomide, diplomaside, sağlıkta, güvenlikte, her alanda mücadele ederek sürdürüyoruz. Kayyum kararına karşı açıklama yapanlar çıksın, açıkça desin ki, 'Teröre yardım ve yataklık yapsa da bunlara dokunmayın, bunlar görevine devam etsin.' Yine 'teröre bulaşmamış' diyorsanız, onun değerlendirmesini yapacak merci siz değilsiniz, yargısal makamlardır. Soruşturmalar neticesinde bunların isnat edilen eylemle ilgili tertemiz oldukları sonucuna varılırsa zaten onlar da görevlerine geri döner. Nedir sizin karın ağrınız?" Batılı demokrasilerde hiçbir alanda teröre müsaade edilmediğine dikkati çeken Özkan, "Sadece dağlarda veya sınır ötesi operasyonlarda terörle mücadele edilir, sadece buralarda teröre müsamaha gösterilemez' anlayışını kabul etmiyoruz. Aynı zamanda şehir içerisinde, belediyelerde, kamu kurumlarında, ekonomide, sivil toplum kuruluşlarında, üniversitelerde eğer terör yapılanmaları varsa onlarla ilgili etkin mücadelenin yerine getirilmesi kanaatindeyiz." diye konuştu.

Özkan, teröre müsamaha gösterilmeksizin mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, "Alınan bu karar, ülkemizin anayasal rejimi, hukuk düzeni içerisindedir. Doğru ve yerinde bir karardır. Bu anayasal düzen ise batının gelişmiş demokrasilerinde var olan onlarda da uygulanan bir düzendir. Batıda nasıl uygulanıyorsa bizde de aynı şekilde karalılıkla uygulanmaya devam edecektir." ifadesini kullandı. - 11. Cumhurbaşkanı Gül ve eski Başbakan Davutoğlu'nun açıklaması 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bu konudaki açıklamalarını da eleştiren Özkan, şöyle konuştu: "Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları da var. Anlayamadığımız mesele bu... Siz de devleti yönetme sorumluluğuna sahip oldunuz. Geçmişte cumhurbaşkanlığı, başbakanlık yaptınız. Dağlıca baskını oldu, şehitler verdik. Yine Aktütün, Gediktepe, Hantepe'de terör saldırıları olduğu zaman Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı idi. Bir açıklama yapıyor ve diyor ki, 'Hükümetin birinci önceliği terörle mücadeledir. Terörle mücadele sadece, silahlı kuvvetlerimizin dağlarda yürüttüğü mücadele değildir. Aynı zamanda diplomasi, yeri geldiğinde ekonomi, sosyal kalkınma, kültürel faaliyetler, bütün alanlarda terörle eksiksiz, tavizsiz bir şekilde mücadele edilmelidir.'