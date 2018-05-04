Nedret Boz, Aslı Enver ve Murat Boz'dan umudunu kesmedi

Evlilik hazırlığı yapan çift 1 ay önce birlikte oturdukları evde büyük bir kavga ederek ayrılmıştı.

Devreye Murat Boz’un annesi Nedret Boz girmiş ama sevgililer geçen hafta da birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı.

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Hâlâ oğlu ile çok sevdiği gelin adayı Aslı Enver’in bir araya geleceğini, güzel günlerin yeniden başlayacağını ümit ediyor.