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Nedret Boz, Aslı Enver ve Murat Boz'dan umudunu kesmedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.05.2018 10:18 | Son Güncelleme

Popçu Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver, Ocak 2016’da aşk yaşamaya başlamıştı.

Evlilik hazırlığı yapan çift 1 ay önce birlikte oturdukları evde büyük bir kavga ederek ayrılmıştı.

Nedret Boz, Aslı Enver ve Murat Boz'dan umudunu kesmedi

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Devreye Murat Boz’un annesi Nedret Boz girmiş ama sevgililer geçen hafta da birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakmıştı.
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Nedret Boz barıştan umudunu kesmedi. 
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Hâlâ oğlu ile çok sevdiği gelin adayı Aslı Enver’in bir araya geleceğini, güzel günlerin yeniden başlayacağını ümit ediyor.
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Kayınvalide Nedret Boz oğlu Murat Boz’un aksine Aslı Enver’i Instagram’dan takip ediyor.
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Birlikte çekilmiş mutluluk dolu fotoğraflarını da silmiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Murat Boz Aslı Enver

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu aslı o kadar güzel bir kız değil. muratın karşısına hiç makyajsız çıkmaması lazım. çıkmışsa birkaç kez kazara murat ondan bırakmış demek ki
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