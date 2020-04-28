Nef dijital satış ofisi “Nef Online” açıldı

Nef müşterileri, Nef Online üzerinden Nef Satış Danışmanı ile yapacağı görüntülü görüşmelerde proje hakkındaki tüm detaylara erişebiliyor, videolu anlatımlara projeyi ve daire planlarını inceleyebiliyor, örnek daire ile bir Nef keşfi olan “Foldhome” ünitelerini sanal ortamda gezebiliyor ve satış danışmanıyla birebir kişiye özel bir ödeme planı çalışabiliyor. Ayrıca Nef Online üzerinden ödeme yapıp anında bir Nef sahibi olabiliyor.

Müşterilere sesli ve görüntülü görüşme olanağı sağlayan Nef Online, ayrıca sanal proje turlarıyla satın almak istenen konutta adeta bir tura çıkmaya da olanak sağlıyor.

Böylece satış ofisi deneyimini tamamen dijital ortama taşıyan şirket, tüm satış süreci fonksiyonlarını özel geliştirdiği dijital platformda güvenli bir şekilde müşterilere sunmaya başladı.

“Foldh Nef'ten yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınıyla birlikte perakende sektörünü etkisi altına alan dijital dönüşüm artık gayrimenkul sektöründe de etkilerini gösteriyor. Evden çıkmayan müşterilerine dijital kanallarla ulaşan gayrimenkul şirketleri, onlarca farklı teknolojileri de kullanıma sundu.

Nef Online, görüntülü görüşme, sesli görüşme, proje tanıtımı, video galeri, sanal proje turu, örnek daire turu, “Foldhome” turu, daire planları, kişiye özel ödeme planı ve online ödeme fonksiyonları ile ziyaretçilerine benzeri olmayan bir deneyim sunuyor.

Nef Online’a, bilgisayar, tablet ve mobil telefonlardan hiçbir ek uygulama indirmeye gerek kalmadan ulaşılabiliyor.

Hem masaüstü hem de mobil kullanım için ayrı ayrı tasarlanan dijital satış ofisi Nef Online, tüm yaygın internet tarayıcıları ile uyumlu çalışıyor. Hazır video konferans çözümlerini kullanmak yerine Nef’e özel olarak tasarlanan Nef Online, gayrimenkul sektöründe kullanılan kapsamlı ve güvenli dijital satış ofisi olarak da dikkati çekiyor.

NEF'E ÖZEL TASARLANMIŞ DİJİTAL PLATFORM

Nef Online ile müşterilerine projelerini daha kolay ve etkili tanıtmayı hedefleyen Nef, diğer alanlarda olduğu gibi dijital dönüşümde de trendleri belirlemeye devam ediyor.

Nef, kısa bir süre önce websitesini tamamen yenilemiş ve müşterilerine Nef+ mobil aplikasyonu üzerinden “Foldcity” ile tüm Nef projelerinde rezervasyon yaptırma kolaylığı sağlamıştı.