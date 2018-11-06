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Nefes alan toprağın görüntüsü şaşkına çevirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 06.11.2018 15:06 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan bir görüntü izleyenleri hayrete düşürdü. Nefes alıyormuş gibi yükselip alçalan toprak ilginç anlara sahne oldu.

Sosyal medyayı sallayan yeni görüntüde nefes alıyormuş gibi toprağın yükselip alçalmasını izleyenler gözlerine inanamadı. Söz konusu bu görüntünün montajla mı yapıldığı konusunda çeşitli yorumlar da yapıldı.

Daha önce de sosyal medyada buna benzer görüntüler yayılmış ve bu durumun nedeni açıklanmıştı. Söz konusu olay hakkında bilinen ve daha önceki görüntülerle ilişkilendirilen bir açıklama var:

Bölgede bulunan bir dere kimi zaman taşıyor ve çevreyi basan su toprağı gevşetiyor. Günlerce suyun altında kalan toprak bu sebeple gevşemiş bulunduğundan, rüzgar estikçe salınan ağaçların etkisiyle toprak tarafından yeterince sıkı muhafaza edilemeyen ağaç kökleri hareket ediyor. Toprak bu hareketin etkisiyle kabarıyor ve doğa adeta nefes alıyor gibi görünüyor. İşte sosyal medyada da ilgi çeken o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
Toprak orman Nefes

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
nefes değil fay hattı kırılıyor deprem oluyor.
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