Nefes almakta zorlanan yavru caretta, tedaviye alındı

Ali GÜNDOĞAN/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde teknecilerin deniz yüzeyinde nefes almakta güçlük çekerken bulduğu yavru caretta caretta için sahil güvenlik ekipleri seferber oldu. Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürülen caretta, tedaviye alındı.
Göcek Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında tekne kaptanları, Sahil Güvenlik'i arayarak bir deniz kaplumbağasının yüzeyde çırpındığı bilgisi verildi. Bunun üzerine ekipler, bölgeye sevk edildi. Yavru caretta caretta Sahil Güvenlik botuna alınarak, Göcek Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi. Ekipler, süreç sırasında DEKAMER Başkanı Prof. Dr. Yakup Kaska'yı da aradı. DEKAMER görevlileri, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na gelerek, nefes almakta zorlanan yavru deniz kaplumbağasına ilk müdahaleyi yaptı. Deniz kaplumbağası, tedavisinin devamı için DEKAMER'e götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Her satırı iğrenç! Lise öğrencisi genç kızı, baba istismar etti anne dışarıda dinledi
Tuzla'da kan donduran görüntü! Bunu yapan bir anne!
Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi
'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı
Gaziantep'te bir okul... Öğretmen ilkokul öğrencilerini kıbleye çevirip 'zemzem' suyu içirdi
'Erdoğan'la bir kez görüştüm adımı bakanlar kurulu listesinde gördüm'
Üniversite partisinde içeceğinde tecavüz hapı çıktı!
'Uyku saatleri IQ seviyesini belirliyor': Zeki olanlar geç uyuyor
Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu
Okuyucu Yorumları 0 yorum