HABER

"Nefes bebek" için bakanlık devrede

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.09.2019 12:50 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Nefes bebeğin hastaneye yatışının ve gerekli takibin yapılması için talimat verilmiştir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kalp ve akciğer sorunları bulunan Nefes bebeğin hastaneye yatışının ve gerekli takibinin yapılması talimatı verildiğini bildirdi.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından medyada yer alan "Nefes bebek" ve sağlık durumu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Kalbinde yırtık, makat darlığı ve akciğer kaynaklı nefes problemi olması sebebiyle sağlık durumunun riskli olduğu belirtilen Nefes bebek için sanatçı Demet Akalın'ın, "Hastane bulur muyuz? Sağlık Bakanlığı sesimizi duyar mı?" şeklindeki çağrısına yanıt veren Koca, şunları kaydetti:

"Nefes bebeğin yatışının ve gerekli takibin yapılması için talimat verilmiştir. Nefes yavrumuza acil şifa diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın sesine kulak vermek en birincil vazifelerimizdendir."

Çin işkencesi gibi! Damada düğün eziyetiÇin işkencesi gibi! Damada düğün eziyeti
Sedef, Vitiligo, Egzema PUVA ile son buluyorSedef, Vitiligo, Egzema PUVA ile son buluyor
“Ameliyatsız varis tedavisi mümkün”“Ameliyatsız varis tedavisi mümkün”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nefes bebek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

İki kentte de aynı şüphe!

İki kentte de aynı şüphe!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.