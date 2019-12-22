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Nefes borusuna çay kaçan Yardımcı: Hayatımı muhasebecim kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 13:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, içtiği çayın nefes borusuna kaçması sonucu ölümden dönen Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, hayatını, muhasebecisi Adem Uysal'ın kurtardığını söyledi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, içtiği çayın nefes borusuna kaçması sonucu ölümden dönen Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, hayatını, muhasebecisi Adem Uysal'ın kurtardığını söyledi. Yardımcı, "İlk müdahalede bulundu. Onun sayesinde hayattayım" dedi.
Başkanı olduğu Antalya Kasaplar Odası'nca işletilen Organize Sanayi Bölgesi'ndeki et firmasında işçilerin maaş ödemelerini yapan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, muhasebecisiyle birlikte çay içti. Bir süre sonra muhasebecinin işi bitti. Yardımcı'nın 'Sen git, benim de işim bittiğinde buradan ayrılacağım' dediği Uysal, bir süre daha kalmak istediğini söyledi. Bu sırada gülerken, yudumladığı çay, Osman Yardımcı'nın nefes borusuna kaçtı. Yardımcı'ya müdahale eden Adem Uysal, bir yandan da 112 Acil Servis'e haber verdi. Bilinci kapanan ve nefes almakta güçlük çeken Yardımcı, ihbarla gelen sağlık görevlilerince Konyaaltı ilçesindeki özel hastaneye götürüldü. Yardımcı'ya, burada oksijen desteğinde bulunuldu. Müdahaleyle bilinci açılan Yardımcı, yaklaşık 5-6 saat gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
İLK İŞİ YİNE ÇAY İÇMEK OLDU
Osman Yardımcı, "Gitmesini istediğim muhasebecim gitmemekte ısrar edince hayatım kurtuldu. Yaklaşık 6 saat hastanede kaldım. Hala çay içmeye devam ediyorum" diyerek, elindeki çayı yudumladı.

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