Nefes borusuna çekirdek kaçan minik Merve öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da nefes borusuna çekirdek kaçan Merve Yeşil (2) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yeşilköy Mahallesi’nde oturan Yeşil ailesinin küçük kızları Merve, sabah saatlerinde evde yemeye çalıştığı çekirdek, nefes borusunu tıkadı. Küçük kızlarının nefes alamadığını fark eden ailesi, Merve'yi otomobille Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Acil serviste doktorların müdahalesine karşın küçük Merve, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Merve'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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