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  4. Nefes borusuna kaçan patates nedeniyle ölen Nilgün, toprağa verildi

Nefes borusuna kaçan patates nedeniyle ölen Nilgün, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 23:02 | Son Güncelleme

 MUĞLA'da, yediği patatesin nefes borusuna kaçması sonucu 1 aydır tedavi gördüğü Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşamını yitiren Nilgün Özcin (33), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, yediği patatesin nefes borusuna kaçması sonucu 1 aydır tedavi gördüğü Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşamını yitiren Nilgün Özcin (33), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Nilgün Özcin'in eşi Murat Özcin'in gözyaşları ise yürekleri dağladı.
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü'nde görevli memur Nilgün Özcin, 16 Aralık'ta, öğlen yemeğinde haşlanmış patates yedi. Özcin'in nefessiz kaldığını fark eden mesai arkadaşları durumu, sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince yapılan kalp masajıyla hayata döndürülen Özcin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Endoskopiyle nefes borusuna kaçan patates çıkartılan Nilgün Özcin, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Ancak Özcin, perşembe günü yaşam mücadelesini kaybetti.
Özcin'in ölüm haberini alan mesai arkadaşları, hastaneye akın ederken acılı eş Murat Özcin'in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Çiftin, 15 aylık Ömer isminde bir bebekleri olduğu öğrenildi.
Muğla Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Nilgün Özcin'in cansız bedeni yakınlarına teslim edildi. Özcin'in cenazesi Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracı ile Ortaca ilçesinin Bahçelievler Mahallesindeki baba ocağına getirilerek helallik alındı. Burada düzenlenen cenaze törenine Nilgün Özcin'in eşi Murat Özcin, babası Ali Yavuz, annesi Duriye Yavuz, yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Özcin'in cenazesi öğle namazının ardından Ortaca Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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