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Nefes borusuna kaçan simit öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 17:30 | Son Güncelleme

ANTALYA'da kahvaltıda yediği simit, nefes borusuna  kaçan Caner Kul (28), yaşamını yitirdi.

Nefes borusuna kaçan simit öldürdü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da kahvaltıda yediği simit, nefes borusuna kaçan Caner Kul (28), yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Emlak danışmanlığı yapan Caner Kul, işyerinde sabah kahvaltısı için simit yemeye başladı. Bu sırada fenalaştı. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Kul, ambulansla yakındaki özel hastaneye götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yediği simidin nefes borusuna kaçması nedeniyle öldüğü tahmin edilen Kul'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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