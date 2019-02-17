HABER

Nefes borusuna kusmuk kaçan bebek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 12:22 | Son Güncelleme

Nefes borusuna kusmuk kaçan bebek öldü

Şanlıurfa'da nefes borusuna kusmuk kaçan bir aylık bebek öldü.

Harran ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde yaşayan İbrahim-Emine D. çiftinin bebekleri Elif, annesi emzirdikten sonra gece saatlerinde kusmaya başladı.

Yakınları tarafından Şanlıurfa Çocuk Hastanesi'ne götürülen bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopside bebeğin nefes borusuna kusmuk kaçması sonucu boğulduğu belirlendi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Sürücüleri şaşırtan trafik levhası söküldüSürücüleri şaşırtan trafik levhası söküldü
Gündeme bomba gibi düşmüştü! Hepsi burada saklanıyorGündeme bomba gibi düşmüştü! Hepsi burada saklanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bebek Harran ölüm Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Rıdvan Dilmen acı gerçeği açıkladı!

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

THY'nin meşhur pilotu hayatını kaybetti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cunda Adası'nda büyük yangın! Küle döndü

Cunda Adası'nda büyük yangın! Küle döndü

Araç sahipleri dikkat! Oto yıkamadan sonra...

Araç sahipleri dikkat! Oto yıkamadan sonra...

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü! Hepsi burada saklanıyor

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Hepsi burada saklanıyor

Eski koca, yeniden bir araya geldiği kadının evini kundakladı

Eski koca, yeniden bir araya geldiği kadının evini kundakladı

Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

Bakanlık duyurdu: 3 bin 673 kişi yakalandı

MİT ve TEM'den operasyon! Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar

Kırmızı bültenle aranıyorlardı, Bursa'da yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.