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Nefes borusuna mama kaçan Hiranur kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 16:50 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, annesinin yedirdiği mamanın nefes borusuna kaçması sonucu fenalaşan 4 aylık Hiranur Ö., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  Olay, dün akşam, İlkadım ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, annesinin yedirdiği mamanın nefes borusuna kaçması sonucu fenalaşan 4 aylık Hiranur Ö., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam, İlkadım ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. Gamze Ö.'nün, iddiaya göre, kızı 4 aylık Hiranur Ö.'ye yedirdiği mama nefes borusuna kaçtı. Fenalaşan Hiranur, eve çağrılan sağlık ekibince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Hiranur bebek, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hiranur Ö.'nün cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kavak ilçesine götürüldü.

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