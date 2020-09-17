HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nefes borusuna salatalık kaçan genç hayatını kaybetti

Nefes borusuna salatalık kaçan genç hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 13:48 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, kahvaltı yaptığı sırada yediği salatalık parçasının nefes borusuna kaçtığı 17 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nefes borusuna salatalık kaçan genç hayatını kaybetti

Olay, dün sabah saatlerinde Beytüşşeba’a bağlı Taşkıran köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Caner Tekin, sabah kahvaltı yaptığı sırada yediği salatalık nefes borusuna kaçtı. Nefes alamayan Tekin, bir süre sonra yere yığıldı. Ailesinin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Tekin, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tekin için alarma geçen jandarma ekipleri, talihsiz genci askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine sevk etti. Şırnak’taki müdahalesinin ardından Tekin, Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi. Tekin, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok! Tepki toplayan parti sonrası skandal sözler: Abartıldığı kadar vaka yok!
Rize'de bomba süsü verilmiş paket panik yarattıRize'de bomba süsü verilmiş paket panik yarattı
En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi! En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi!
En Çok Okunan Haberler
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Taşıyıcı annelik kavgası! 'Fuhuş yaptığını...'
Taşıyıcı annelik kavgası! 'Fuhuş yaptığını...'
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Diğer Haberler
Rize'de bomba süsü verilmiş paket panik yarattı
Rize'de bomba süsü verilmiş paket panik yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı yapıldı! Son durumu canlı yayında açıkladılar
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama
Bursa’da kaçak dişçi baskını
Bursa’da kaçak dişçi baskını
Kayseri'de vaka sayısının artmasının nedeni düğünler ve temaslı hastaların söylenmemesi
Kayseri'de vaka sayısının artmasının nedeni düğünler ve temaslı hastaların söylenmemesi
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme
Bakan Kurum duyurdu! LPG'li araçlarla ilgili yeni karar
Bakan Kurum duyurdu! LPG'li araçlarla ilgili yeni karar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.