Nefes borusuna şeker kaçan minik Ali, öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde yediği şeker nefes borusuna kaçan Ali Elkatmış (2) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde ağzına attığı şeker nefes borusuna kaçan Ali Elkatmış, nefes alamayıp, fenalaştı. Yüzü moraran Elkatmış'ın nefes almadığını fark eden ailesi sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gelen ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, daha sonra hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedavi altına alınan minik Ali, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ali Elkatmış'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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