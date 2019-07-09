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Nefes borusuna süt kaçan Suriyeli bebek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 10:04 | Son Güncelleme

ADANA'da, Suriye uyruklu annesi Eşme Elraci emzirirken, nefes borusuna süt kaçan 1 haftalık kız bebek, yaşamını yitirdi.

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA'da, Suriye uyruklu annesi Eşme Elraci emzirirken, nefes borusuna süt kaçan 1 haftalık kız bebek, yaşamını yitirdi. Olay, Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Stat Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Henüz 1 haftalık olan kız bebeğin nefes borusuna, Suriyeli annesi Eşme Elraci emzirirken, süt kaçtı. Bebeğinin fenalaştığını fark eden Elraci, eve sağlık ekibi çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, uzun süre nefessiz kalan bebeği ilk müdahale sonrası ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Suriyeli bebek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kızının öldüğünü öğrenen Eşme Elraci ise hastane önünde gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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