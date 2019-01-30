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Nefes borusuna yapışan lokum öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 18:39 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişi, cuma namazı çıkışında yediği lokumun nefes borusuna yapışması sonucu hayatını kaybetti.Olay dün öğle saatlerinde meydana geldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kişi, cuma namazı çıkışında yediği lokumun nefes borusuna yapışması sonucu hayatını kaybetti.
Olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ünal Arıkan (82) isimli vatandaş Manavgat Merkez Camii’nde cuma namazının ardından ikram edilen lokumu yedikten sonra bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Yediği lokum nefes borusuna yapıştığı için nefes alamadığı anlaşılan ve kalbi duran Ünal Arıkan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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