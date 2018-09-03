Nefes borusuna yemek kaçan kişi öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da, nefes borusuna yemek kaçan akaryakıt istasyonu çalışanı Uğur Berber (40), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kastamonu Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Akaryakıt İstasyonunda pompacı olarak çalışan 2 çocuk babası Uğur Berber, akşam saatlerinde bir lokantada yemek yediği sırada fenalaşarak yere yığıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uğur Berber’in nefes borusuna yemek kaçtığı için nefes alamadığı ve hayatını kaybettiği belirlendi. Uğur Berber’in cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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