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  4. Nefes darlığı ciddi hastalıkların habercisi

Nefes darlığı ciddi hastalıkların habercisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.01.2020 11:08 | Son Güncelleme

Özel Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uz.

Nefes darlığı ciddi hastalıkların habercisi

Özel Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Gülay Kaplan, önemsenmeyen nefes darlığının zamanla daha ciddi rahatsızlıklara sebep olabileceğini söyledi.
Nefes darlığı, kişinin efor sırasında zorlanma veya daha fazla hava ihtiyacı duymasıdır. Hareketi kısıtlayan nefes darlığının hayatı olumsuz etkilediğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Gülay Kaplan, "Tıp dilinde "dispne" olarak tâbir edilen nefes darlığı, nefes alamama ya da nefes daralması şeklinde ortaya çıkar. Kişi sanki tam nefes alamıyormuş gibi hisseder. Nefes darlığı akciğer ve kalp damar hastalıklarından kaynaklanıyor olabilir. Bu yüzden tedavi yöntemleri farklılık gösterir. Kişi nefes darlığını yürüme ya da merdiven çıkma gibi durumlarda zorlanma, hava alma isteği artması veya geçmişe göre daha fazla güç harcama, yeterince hava alamama şeklinde görülür. Nefes darlığı, daha ciddi hastalıklara sebep olabileceğini için mutlaka bir sağlık kuruluşuna, hekime danışılması önemlidir" dedi.
Hava yollarının daralması sebebiyle nefes almada güçlük çekilmesine sebebiyet veren ve ömür boyu süren ataklar ile hastanın hayat kalitesini düşüren astımın dünyada 300 milyon insanı etkisi altına aldığını ifade eden Uz. Dr. Gülay Kaplan, "Astım ataklarını asgariye indirebilmek için öncelikle bu hastalığı tetikleyen unsurlardan kurtulmak gerekir. Astımın en yaygın belirtilerinin başında ise nefes darlığı ve öksürük gelir. KOAH ise istatistiklere göre dünyada ölüme yol açan hastalıklar arasında 4. sırada yer alıyor. İlerleyici ve geri dönüşümü olmayan bu akciğer hastalığı önlenebilir ve tedavi edilir. Ancak KOAH’ın bu denli ciddi mortalite rakamlarına ulaşmasının başlıca sebebi sigaradır. Aynı zamanda hastalığın teşhisinde yaşanan gecikmeler de ölüm oranlarını artırmaktadır. İnsanlar nefes darlığı ya da öksürüğü ciddiye almadan hayatlarına devam ederler. Ancak bir zaman sonra KOAH fazlasıyla ilerlemiş olur ve tedavi edilemez bir hâl alır" diye konuştu.
Akciğer dokusunun iltihaplanması olarak tanımlanan zatürrenin bakteriler olmak üzere çeşitli mikroorganizmalara bağlı olarak ortaya çıktığını ifade eden Kaplan, "Zatürre ilk olarak öksürükle birlikte kendini gösterir. Diğer belirtileri ise kirli ve iltihaplı balgam, halsizlik, iştahsızlık, ateş, üşüme, titreme, bulantı, kusma, baş ağrısı, göğüs ağrısı ve nefes darlığıdır. Göğüs ağrısı ve nefes darlığının yaşandığı durumlarda akla öncelikle göğüs boşluğuna iltihabî bir sıvının biriktiği ihtimâli gelir” dedi.

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