HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Nefes egzersizleri kilo vermeyi kolaylaştırıyor!

Nefes egzersizleri kilo vermeyi kolaylaştırıyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.06.2020 16:10 | Son Güncelleme

Yaz aylarıyla birlikte gündeme gelen diyet programları ve spor egzersizlerinin yeni normal düzene göre şekillenmesi gerektiğine dikkat çeken İyi Yaşam Uzmanı ve Nefes Terapisti Merva Onur, yeni normal düzene göre spor faaliyetlerine devam edeceklere tavsiyelerde bulundu.

Nefes egzersizleri kilo vermeyi kolaylaştırıyor!

Spor salonlarının açılmasıyla beraber spor yapmak için salonlara dönecek olanlardan ve fiziksel aktivitelere evde devam etmek isteyenlerden çok sayıda soru geldiğini ifade eden Merva Onur, nefes terapisiyle bedene doğru şekilde oksijen alınmasının zihin ve vücut performansına önemli katkıda bulunduğunu söyledi.

Nefes alışverişi ne kadar nitelikli olursa hayat kalitesini o derece artırdığını belirten Merva Onur sözlerine şöyle devam etti: “Nefes teknikleri ile zayıflama sürecine ve ideal kiloyu korumaya ciddi bir destek sağlayabilirsiniz. Üstelik bu yöntem özellikle bel ve karın çevresi yağlarının tahliyesinde oldukça etkili. Aslında hayatımızın temel gereksinimlerinden biri olan nefes, doğru tüketildiğinde metabolizmanın kendini dengelemesine yardımcı oluyor.” dedi.

Merva Onur, sağlıklı kilo kaybı için diyet programları ve spor egzersizlerini tamamlayıcı olarak nefesin gücünden faydalanmanın önemine değindi. Nefes tedavisi ile bedeni ve zihni kontrol etmenin mümkün olduğunu söyleyen Onur, doğru nefesin hedef kiloya ulaşma süresini kısalttığını öne sürdü.

SÜPER BEDEN İÇİN ZİHİN BERRAK VE NET OLMALI

Zihinsel performans ile beden sağlığı ilişkisine dikkat çeken İyi Yaşam Uzmanı ve Nefes Terapisti Merva Onur sözlerine şöyle devam etti;“Atalarımız ne güzel dile getirmişler; sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Nefesimizi ne kadar doğru kullanabilirsek bedenimize o kadar fayda sağlayabiliriz. İyi titreşim, yüksek enerji ve süper beden için zihnin faaliyetlerinin berrak ve net olması çok önemlidir.”

Etkili nefes egzersizleri ile metabolizmayı hızlandırıcı etkisine dikkat çeken Merva Onur, stres yönetimi ve depresyon gibi çağın sorunlarına karşı adeta fiziksel ve zihinsel detoks yapıldığının altını çizdi. Bağışıklık sisteminin kuvvetli çalışması için de zihin dinginliği gerektiğini yineleyen Merva Onur, basit ama doğru nefes egzersizleri ile beden ve zihin sağlığının mümkün olduğunu sözlerine ekledi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
Erken menepoz önlenebilir mi? Bu noktalara dikkatErken menepoz önlenebilir mi? Bu noktalara dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Bakan Koca, fotoğrafını paylaştığı kişiyi telefonla aradı

Bakan Koca, fotoğrafını paylaştığı kişiyi telefonla aradı

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

Koronavirüse karşı en riskli kan grubu belirlendi!

Koronavirüse karşı en riskli kan grubu belirlendi!

Usta oyuncudan acı haber! Kanser tedavisi görüyordu...

Usta oyuncudan acı haber! Kanser tedavisi görüyordu...

Koronavirüs hastaları iyileşiyor ama...

Koronavirüs hastaları iyileşiyor ama...

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Koronavirüs tedavisinde çığır açacak gelişme!

Koronavirüs tedavisinde çığır açacak gelişme!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Üşümek istemiyorsanız dikkat! Meğer işin sırrı...

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

Mide botoksu yaptıranlar dikkat! Yöntemin başarılı olması için...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs psikiyatrik hastalıkların seyrini etkiledi

Koronavirüs sürecinde bağımlılık ve anksiyeteye dikkat!

Erken menepoz önlenebilir! İşte yapılması gerekenler

Erken menepoz önlenebilir mi? Bu noktalara dikkat

Aşı uyarısı! Korona sürecinde sakın bunu yapmayın

Aşı uyarısı! Korona sürecinde sakın bunu yapmayın

Karantina kilolarından kurtulmak zor değil!

Karantina kilolarından kurtulmak zor değil!

Kanser hastaları aşılarını ihmal etmemeli

Kanser hastalarına önemli uyarı! Yalnızca bu aşıyı yaptırın

Mide bulantısı sağlığınızın alarm zili olabilir!

Mide bulantısı sağlığınızın alarm zili olabilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.