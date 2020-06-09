Nefes egzersizleri kilo vermeyi kolaylaştırıyor!

Spor salonlarının açılmasıyla beraber spor yapmak için salonlara dönecek olanlardan ve fiziksel aktivitelere evde devam etmek isteyenlerden çok sayıda soru geldiğini ifade eden Merva Onur, nefes terapisiyle bedene doğru şekilde oksijen alınmasının zihin ve vücut performansına önemli katkıda bulunduğunu söyledi.

Nefes alışverişi ne kadar nitelikli olursa hayat kalitesini o derece artırdığını belirten Merva Onur sözlerine şöyle devam etti: “Nefes teknikleri ile zayıflama sürecine ve ideal kiloyu korumaya ciddi bir destek sağlayabilirsiniz. Üstelik bu yöntem özellikle bel ve karın çevresi yağlarının tahliyesinde oldukça etkili. Aslında hayatımızın temel gereksinimlerinden biri olan nefes, doğru tüketildiğinde metabolizmanın kendini dengelemesine yardımcı oluyor.” dedi.

Merva Onur, sağlıklı kilo kaybı için diyet programları ve spor egzersizlerini tamamlayıcı olarak nefesin gücünden faydalanmanın önemine değindi. Nefes tedavisi ile bedeni ve zihni kontrol etmenin mümkün olduğunu söyleyen Onur, doğru nefesin hedef kiloya ulaşma süresini kısalttığını öne sürdü.