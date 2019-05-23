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Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 17:49 | Son Güncelleme

Kayseri'de konuşlu 4'üncü Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Türkiye ile birlikte 8 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 'Erciyes 2019' tatbikatı, başarıyla tamamlandı. Tatbikatın son gününde, 'Barışı Destekleme Harekatı' gerçekleştirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı komando tugayları arasında hava indirme harekatı yeteneğine sahip olan, bunu Kıbrıs Barış Harekatı'nda icra eden ve terörle mücadele operasyonlarında görev alan 1. Komando Tugay Komutanlığınca düzenlenen tatbikat, İncesu ilçesi yakınlarındaki Şehit Teğmen Hasan Bak Atma ve Atlama Sahası'nda yapıldı.

Nefes kesen anlar! Türkiye ve ABD dahil 8 ülke katıldı

Tatbikat senaryosu kapsamında 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından havalanan C-130 ve C-160 tipi nakliye uçaklarındaki 120 paraşütçü komando, bölgeye indirme yaptı.
Paraşütle atlayan komandolar, temsili düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi. Teröristlerden arındırılan bölgede bir hedef Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile vuruldu. Bölgenin kontrol altına alınmasının ardından AFAD ve Kızılay görevlileri, insani yardım için alana helikopterle getirildi.
Düşman bölgesine helikopterle indirilen toplarla ise bölgenin hakim noktasındaki hedefler vuruldu.
Ayrıca 31 ABD'li paraşütçü kendi ülkelerine ait uçaktan atlayış gerçekleştirdi.
Tatbikat 8 ülkenin bayrağıyla yapılan saygı atlayışıyla sona erdi.
Tatbikata, ABD, İtalya, Romanya, Gürcistan, Azerbaycan, Pakistan ve Katar'dan askeri personel ile gözlemciler de katıldı.
Chinook tipi iki helikopterin de kullanıldığı tatbikatı, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, askeri yetkililer ve 33 ülkeden 39 askeri ateşe izledi.
Tatbikatta 895 personel, 67 araç ile 354 değişik çapta ve cinste silah yer aldı. Tatbikata, biri katılımcı ülkeden 7 nakliye uçağı, 2 taarruz helikopteri, 6 genel maksat helikopteri ve 2 yük helikopteri olmak üzere 17 hava aracı katıldı.
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Kayseri 'Erciyes 2019' tatbikatı Barışı Destekleme Harekatı 1. Komando Tugay Komutanlığı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Türklerin savaş stratejileri gizli kalmalıydı. heleki ABD gibi sömürücü devletlerin ne işi var içimizde
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