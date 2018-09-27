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Nefes kesen defile! Gözlerini ayıramadılar

DÜNYA HABERLERİ  | 27.09.2018 19:37 | Son Güncelleme

Ünlü Fransız iç giyim markası Etam’ın yeni koleksiyonu, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defileyle tanıtıldı.

Sıra dışı tasarımların görücüye çıktığı etkinlik, renkli sahne şovlarına da ev sahipliği yaptı. Birbirinden güzel modellerin sıra dışı iç çamaşırlarıyla podyumun tozunu attırdığı organizasyona ünlü sanatçılar performanslarıyla da renk kattı.

Nefes kesen defile! Gözlerini ayıramadılar

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Etam'ın yeni koleksiyonunu tanıtan model defile sırasında.
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İşte defileden çok şov havasında geçen etkinlikten kareler...
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Etam paris moda haftası defile

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