Nefes kesen defile! Gözlerini ayıramadılar

Sıra dışı tasarımların görücüye çıktığı etkinlik, renkli sahne şovlarına da ev sahipliği yaptı. Birbirinden güzel modellerin sıra dışı iç çamaşırlarıyla podyumun tozunu attırdığı organizasyona ünlü sanatçılar performanslarıyla da renk kattı.