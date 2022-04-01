Nefes kesen güzellikleriyle en iyi bahçe mobilyaları

Sıcak havalarda insanlar kapalı alanlardan çok açık alanda vakit geçirme ihtiyacı duyuyor. Baharın gelmesi ve havaların güzelleşmesiyle birlikte bahçede, balkonda ve terasta geçirilen vakit de artıyor. İşte tam da böyle durumlarda hayat kalitenizi artıracak, hem kendi başınıza hem sevdiklerinizle harika vakit geçirmenize yardımcı olacak birbirinden güzel bahçe mobilyalarını sizler için derledik. Gelin, bu ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Rengiyle içinizi açacak bir oturma grubu!

Sıcak mevsimlerde misafirlerinizi açık havada ağırlamayı seviyorsanız Holiday markasının kapuçino tonundaki oturma grubuna göz atmanızı öneririz. 2 adet tekli koltuk, 1 adet üçlü koltuk, 1 adet orta sehpa ve 5 adet minderden oluşan oturma grubu; iç ferahlatan renklerde bir set. Koltukların ve sehpanın alt kısmında çelik iskelet kullanıldığı için uzun yıllar kullanabileceğiniz Holiday Amazon Oturma Grubu'nun ömrünü uzatmak adına mobilyaları temizlerken asla aşındırıcı temizlik malzemesi kullanmamalı, yalnızca yumuşak sabun ve sudan yardım almalısınız. Bu set, bahçenizin en güzel yerinde olmayı hak ediyor!

2. Piknik keyfi yapmayı kim sevmez ki?

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Açık havada kahvaltı etmeyi veya piknik keyfi yapmayı seviyorsanız natürel görünümüyle herkesi büyüleyecek FMOGE Dış Mekan Masa ve Bank Seti sizin için harika bir alternatif olabilir. Büyük bir masa tablası ve 2 rahat banktan oluşan ürün, açık hava keyifleriniz için ideal bir mobilya. Üzerindeki şemsiye deliği sayesinde şemsiyenizi masaya monte ederek harika bir ortam yaratabilir, yazın kavurucu güneşinden korunabilirsiniz. Pürüzsüz bir yüzeye sahip olduğu için kolayca temizlenebilen, çevre dostu masif ahşap çıtalardan üretilen ürün; nem tutmamasının yanı sıra paslanmaz özelliğiyle de harcadığınız paranın karşılığını veriyor!

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3. Açık havada çay ve kahve içmeyi sevenleri böyle alalım!

Mis gibi havanın tadını çıkarmak, açık havada çay veya kahve keyfi yapmak isteyenlere güzel bir önerimiz var. Bahçe ihtiyaçları doğrultusunda en kaliteli mobilyaları üreten FMOGE, size farklı seçenekler sunuyor. Tamamen dış mekanda kullanılabilecek şekilde dökme demirden üretilen, 3 parçalı set ve 5 parçalı set olmak üzere iki farklı seçeneği olan FMOGE Bahçe Teras Seti; seçimi tamamen size bırakıyor. Balkonunuzdaki veya bahçenizdeki alana göre parça sayısını seçebileceğiniz set; zarif tasarımı ve dayanıklı malzemesi ile keyfinizi ikiye katlayacak!

4. Temiz bir hava ve güzel bir aile yemeği...

Mandella Elit Rattan Camlı Masa Takımı, aile yemeklerinize farklı bir boyut katmaya geliyor. 1 adet masa ve 6 adet sandalyeden oluşan takım, cam elyaflı polipropilen malzemeden üretilmiş oldukça sağlam bir ürün. Masanın içinde bulunan 2 adet 2 mm boyutundaki özel üretim demir şasi, eğilme ve kırılma gibi sorunları en aza indiriyor. Size de uzun yıllar gönül rahatlığıyla bu takımı kullanmak kalıyor! Kolay temizlenebilen Mandella takım ile açık havada yiyeceğiniz yemeklerin tadına varabilir, bahar ve yaz mevsimlerini çok daha keyifli hâle getirebilirsiniz.

5. Davetlerin olmazsa olmazı!

Düzenlediğiniz dış mekan etkinliklerinde içecekleri soğuk tutmak için bir çözüm yolu bulamadıysanız bahçe kullanımına uygun bir bar masası edinmenizi tavsiye ederiz. Keter Pasifik Rattan Tarzı Soğutucu Bahçe Mobilyası, yazın bahçenizde düzenleyeceğiniz parti ve kokteyllerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu ürün. Ayrıca ürün yalnızca soğutmakla kalmıyor, aynı zamanda masa işlevi de görüyor! Çift yalıtımlı 30 litrelik geniş buz kovası ile içeceklerinizi soğuk ve taze tutan masa, sıcak havalarda içeceklerin ısınma derdini ortadan kaldırıyor. Kaliteli, hava koşullarına dayanıklı ve bakım gerektirmeyen plastikten üretilen masa; kolay temizlenebilme özelliğiyle de kalpleri çalıyor.

6. Rüya gibi bir bahçe!

Bahçenizde rüya gibi bir ortam yaratmanız hiç de zor değil! Yaz akşamlarını keyiflendirecek Hamira Masif Ahşap Makrome Bahçe Salıncağı ile çocukluğunuza dönebilirsiniz. El yapımı makrome işlemeleri ve masif ahşap gövdesiyle son derece şık bir görünümü olan ürün, 2 adet makrome salıncak ve ahşap iskeletten oluşuyor. Üzerine konduracağınız ışıklandırmalarla bahçenizde büyülü bir ambiyans yaratabileceğiniz bu salıncakla yaz akşamı keyfinizi artırabilirsiniz. Dilerseniz önüne yerleştireceğiniz ahşap bir sehpa ile hoş bir oturma alanı yaratabilir, bahçenizde yeni bir görünüm oluşturabilirsiniz.

7. Bohem tasarımlar!

Küçük bir bahçeniz olsa bile açık havadan mahrum kalmanız gerekmiyor. Evodeko markasının minder ve yastıklardan oluşan, bohem stiliyle son derece şık bir görünüme sahip olan seti; açık hava keyfiniz için harika bir seçim olacak. 80x120 cm boyutunda 1 adet minder ve 60x44 cm boyutunda 2 adet yastıktan oluşan, bir palet üzerinde kullanabileceğiniz Evodeko Kiremit Palet Minderi ve Yastık Seti; küçük balkon ve bahçelere şıklık katacak. Fermuarlı, fitilli ve düğmeli tasarımıyla âdeta göz kamaştıran minderleri bahçenizin en sevdiğiniz köşesine yerleştirerek açık havanın tadını çıkarabilirsiniz. Keten dokulu, leke tutmayan ve kolayca temizlenen kumaşı ile son derece konforlu bir kullanımı olan minder ve yastıkları kışın oturma odasında da kullanabilirsiniz.

8. Açık havada hamak gibisi var mı?

Bahçe dekorasyonu söz konusu olduğunda hamaklardan söz etmemek olmaz. Kereith markasının bahçeler için özel olarak tasarladığı hamağıyla mutluluğunuzu en üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Eğer varsa bahçenizdeki iki ağaç arasına asarak değerlendirebileceğiniz gibi bir hamak standı edinerek de kullanabilirsiniz. Boho tarzıyla bahçenize güzellik katacak hamağı kolayca taşıyabileceğiniz için dilediğiniz zaman kampa veya yazlığınıza götürebilirsiniz. 217 kiloya kadar taşıyabilen Kereith Hamak, büyük küçük demeden herkes için huzur sunuyor. Yüksek kalitedeki leke tutmayan kumaşı ile uzun ömürlü ve konforlu bir kullanım sunan bu hamağı kaçırmayın deriz!

9. Tek kişilik salıncaklar bahçenizi renklendirsin!

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Konforunuzdan ödün vermek istemiyorsanız tek kişilik salıncaklarla da temiz havanın tadını çıkarabilirsiniz. Mavedda Tek Kişilik El Örgüsü Makrome Bahçe Salıncağı'nda ayaklarınızı uzatıp rahatlayabilir, en sevdiğiniz içeceği yudumlarken en sevdiğiniz kitabı okuyabilirsiniz! Bahçe, balkon veya terasınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz bu salıncağı soğuk havalarda iç mekanda da değerlendirebilirsiniz. 214 cm yüksekliğinde ve 106 cm genişliğindeki Mavedda salıncak, özellikle küçük bahçe ve oturma odaları için harika bir çözüm sunuyor. Ayrıca 120 kiloluk taşıma kapasitesiyle de yeterli bir performans sağlıyor.

10. Her salıncak tek kişilik olacak diye bir kural yok!

Bahar ve yaz mevsimlerinde bahçede uzanarak huzur bulabileceğiniz çift kişilik salıncak önerimiz ise Capri Swing Bed Çiftli Rattan Bahçe Balkon Salıncağı. Wintech teknolojisi ile üretilen ve ultraviyole güneş ışınlarına karşı dayanıklı malzemesi ile uzun ömürlü bir kullanım sunan salıncak, kötü hava koşullarına karşı da son derece dayanıklı bir ürün. 230 kiloluk taşıma kapasitesi bulunan Capri Swing salıncak; 160 cm genişliğe, 182 cm yüksekliğe ve 200 cm derinliğe sahip. Şık tasarımıyla bahçenizin ambiyansını değiştirecek bu salıncağa bir şans vererek sevdiklerinizi mutlu edebilir, 3 farklı renk seçeneği arasından bahçenize en uygun olanı seçerek bahçe dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz.