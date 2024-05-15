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Nefes kesen kovalamaca havadan ve karadan görüntülendi

kadir.gunduz kadir.gunduz
15.05.2024 11:09
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarmanın çalıntı araç kovalamacası hem karadan hem havadan görüntülenirken, şüpheli yakalanarak çalıntı araç sahibine teslim edildi.

Saray ilçesi Beyazköy Mahallesi'nde ikamet eden G.A. isimli şahıs jandarma komutanlığına müracaat ederek 59 AZ 055 plakalı otomobilinin çalındığını beyan etti. Arabayı bulmak için asayiş timleri ve JASAT timleri ile birlikte yapılan kamera ve PTS kayıtları araştırmasında; çalınan araç üzerine sahte plaka takılarak aracın sofular-Misinli-Ulaş istikametinden Çorlu ilçesine gittiği tespit edilerek, bahse konu sahte plakadan ve kamera kayıtlarından şüphelilerin A.K. ve U.A. isimli şahıslar olduğu belirlendi.

Çalıntı araç olaydan bir gün sonra seyir halinde tespit edilerek ve JASAT ekipleri tarafından dron ile takibe alındı. Ekipler ile çalıntı araç arasında uzun süren kovalamaca yaşanırken o anlar anbean dron kamerasına yansıdı. Takip sonucu çalıntı araç ve araç içerisinde bulunan A.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheli U.A. aranmaya devam ederken, otomobil sahibine teslim edildi.

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Tekirdağ
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